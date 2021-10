Les 5 suspects de l’agression du fan de Manchester City vont passer la nuit en prison

Les cinq suspects interrogés dans le cadre de l’agression d’un supporter de Manchester City devront passer la nuit en prison, avant d’être présentés jeudi devant le juge d’instruction de Gand, apprenait-on mercredi de bonne source.

Le parquet de Flandre orientale a confirmé l’information.

La victime, un homme âgé de 63 ans, a été grièvement blessée à la suite d’une agression par des fans brugeois sur un parking le long de la E40 à Tronchiennes. L’incident s’est déroulé vers 22h40, a communiqué plus tôt le parquet.

«Un homme arborant une écharpe aux couleurs de Manchester City s’est arrêté sur le parking de l’autoroute à Tronchiennes après le match de Champions League et s’est rendu au magasin de la station-service. Selon les premiers éléments de l’enquête, un suspect a pris son écharpe de football dans le magasin et est sorti avec. Une altercation a ensuite éclaté sur le parking impliquant plusieurs suspects, et l’homme s’est retrouvé au sol après avoir été victime d’une agression physique», a expliqué le parquet.

Selon le fils de la victime, des témoins ont vu son père recevoir un coup à la tête et ont précisé que les suspects étaient des supporters du Club de Bruges. La victime a été emmenée à l’hôpital. L’état du sexagénaire, un temps en danger, s’est stabilisé. Il est néanmoins toujours dans le coma.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la police a interpellé cinq individus. Ils ont tous été interrogés, mais l’implication de chacun n’a pas encore pu être totalement clarifiée. Les cinq suspects vont maintenant passer la nuit en cellule, a confirmé le parquet. Ils seront présentés au juge d’instruction jeudi pour décider si un mandat d’arrêt doit être émis à leur encontre. Le parquet n’a pour le moment fait aucun autre commentaire.