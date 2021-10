Le Covid Safe Ticket vient d’être adopté en Wallonie

Le décret portant validant une extension du covid safe ticket (CST) et sur l’obligation de port du masque en Wallonie a été définitivement approuvé mercredi soir en séance plénière du parlement de Wallonie.

Les débats avaient été longs mardi en commission Santé du parlement wallon concernant l’instauration, dès le 1er novembre, d’un covid safe ticket (CST) en Wallonie. Ils ne l’ont pas été moins ce mercredi en séance plénière puisque les nombreuses questions qui entourent l’application de ce CST ont une nouvelle fois été longuement discutées.

Sans surprise, comme en commission la veille, le CST a été approuvé par la majorité PS-MR-écolo. Le PTB a voté contre, estimant que les moyens dédiés à sa mise en place seraient plus utiles pour soutenir les soins de premières ligne; le cdH s’abstenant estimant que le texte contient trop de «flous», d’«illogismes» et de questions qui restent sans réponse. «Mais autant manque-t-il de clarté, ce texte est effectivement un outil de lutte contre cette pandémie, reconnaissait le député cdH François Desquesnes. Et moralement, on ne peut pas voter contre un outil de lutte contre la pandémie.»

En réalité, même la majorité a voté ce texte à reculons. Consciente, comme le résumait la député Rachel Sobry que «ce n’est pas un décret parfait».

«Mais la situation épidémiologique l’est encore moins», disait l’élue MR.

Mais au sein de l’opposition, singulièrement au cdH, on déplorait qu’un tel texte législatif puisse être juridiquement fragilisé par toutes les incertitudes et cas particuliers qui ne trouvent pas réponse dans le décret.

La ministre de la Santé, Christie Morreale, a bien répété que tout cela sera éclairci dans une FAQ (liste de questions les plus fréquente) qui sera publiée après l’adoption du décret.

Un décret qui a été adopté ce mercredi peut avant 21 heures et qui entrera donc en vigueur le 1er novembre.

À noter que tous les plus de 65 ans recevront automatiquement une version papier de leur CST par voie postale, a annoncé la ministre Morreale.