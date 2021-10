VIDÉO | Farid répond à votre question: quel temps fera-t-il du côté de Rochehaut?

«Je voudrais savoir quelle sera la météo du côté de Rochehaut vendredi et samedi», s’interroge Frédéric de Quevaucamps. Farid répond et donne aussi ses tendances pour ces prochains jours sur le pays.

Ce jeudi matin, nous subirons encore de fortes rafales de secteur ouest qui au fil des heures se décaleront vers les provinces du sud encore affectées jusque 9-10H du matin. Ensuite, le vent diminuera en intensité pour afficher 55 à 65 km/h en rafales. Côté pluies, pas mal de précipitations en fin de nuit mais qui laisseront place à un temps plus sec sauf sur l’est et l’Ardenne où la matinée sera bien arrosée.

En cours d’après-midi, encore le passage de quelques ondées sur le centre du pays (Hainaut, Brabant et Bruxelles) qui glisseront à nouveau sur le sud en fin d’après-midi. La côte retrouvera de larges éclaircies qui fin d’après-midi, atteindront le centre du pays. Les maxima seront en chute et plus frais que la nuit précédente n’affichant plus que 8 à 11°C sous un vent modéré de secteur nord-ouest. Soirée et nuit suivante plus calmes à une ondée près sur l’extrême nord tandis que le corps pluvieux principal s’évacuera vers l’Allemagne. Mon conseil pour Freddy qui passe son séjour à Rochehaut ? Un bon gros manteau et un parapluie à portée de main pour une éventuelle ondée qui ne persistera pas !

Et vendredi ?

Pour vendredi, retour de larges éclaircies en matinée mais gare aux gelées blanches sur tout le pays voire même sous abri sur le sud. En cours d’après-midi, retour des nuages mais risque de faibles averses cantonnées aux frontières allemandes et luxembourgeoises. Vent d’ouest modéré ne dépassant plus 35 à 45 km/h mais pas plus de 9 à 13°C. Un bon gros manteau fera donc l’affaire pour la plupart des régions.