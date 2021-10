«N’oubliez pas les paroles»: Caroline devient la 2e plus grande championne avec 411.000€

Moins d’une semaine après avoir intégré le Top 3 de «N’oubliez pas les paroles», Caroline, l’actuelle Maestro, devient la deuxième candidate à dépasser les 400.000 euros de gain dans le jeu de France 2.

Caroline ne s’arrête plus. L’actuelle championne de «N’oubliez pas les paroles» poursuit son ascension vers les sommets.

Ce mercredi, la Parisienne a ainsi décroché deux nouvelles victoires. Elle en compte désormais 55 à son compteur.

Mais plus encore que ses victoires, ce sont ses gains qui s’envolent. Alors qu’elle avait entamé son 54e duel avec 401.000 euros en poche, elle a quitté le plateau de Nagui avec 10.000 euros de plus dans sa cagnotte. Et dire qu’elle avait pourtant entamé la finale avec… 0 point au compteur, comme son rival de l’émission.

Avec 411.000 euros déjà acquis, Caroline fait mieux que Kevin (éliminé le 22 juillet 2018 après 48 victoires) et ses 410.000 euros. Et elle devient par la même occasion la deuxième candidate à décrocher le plus gros gain de l’histoire du jeu en France.

Reste que la Parisienne devra encore cravacher un peu si elle souhaite devenir la plus grande Maestro de toute l’émission. En effet, pour l’instant, c’est Margaux, avec 59 victoires mais surtout 530.000 euros de gain, qui domine le tableau des records.