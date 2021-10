Marc Dutroux dépressif? Sa mère n’en croit rien: «C’est un comédien»

D’après la maman de Marc Dutroux, le criminel n’est pas dépressif, comme l’affirme son avocat: «Ce n’est pas dans son tempérament.»

Début octobre, l’avocat de Marc Dutroux déclarait que son client était «dépressif». «Au fond du gouffre», le criminel lui téléphonerait «plusieurs fois par semaine». «J’ai l’impression de faire de l’accompagnement psychologique, expliquait ainsi Bruno Dayez à Sudpresse. Je ne peux que constater la dégradation de son état psychique.»

Mais aujourd’hui, une autre voix se fait entendre. Celle de Jeannine Lauwens, la maman de Marc Dutroux. D’après elle, par ses propos, Bruno Dayez «enfonce un peu plus le couteau dans les plaies» des proches du criminel.

Et la mère du plus célèbre prisonnier belge d’estimer que son fils n’est qu’un «comédien» et que «la dépression n’est pas dans son tempérament». «Il prétend toujours être la victime, mais vous devez regarder ce qu’il a fait», souligne-t-elle dans le magazine «Dag Allemaal».

Toujours en colère sur sa progéniture - «Il a essayé de s’emparer de la maison de ma mère. Il est allé vivre avec elle, soi-disant pour prendre soin d’elle. En fin de compte, j’ai dû sauver ma mère de ses griffes, car elle était complètement sous-alimentée et déshydratée.» - qu’elle assure d’ailleurs ne plus considérer comme son fils, Jeannine Lauwens conseille aux autorités belges de le traiter «comme il traitait ses victimes»: «Qu’il pourrisse en enfer. Je n’ai aucune pitié pour lui.»