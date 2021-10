Frissonnez dans les musées liégeois pour Halloween

Fantômes et mauvais esprits prendront le pouvoir aux musées des Transports en commun de Wallonie et de la Lessive, au Château de Jehay et à l'Aquarium-Museum!

Qui osera franchir les portes des musées pour vivre de terrifiants moments culturels en famille?

Après une série d’inquiétants messages apparus sur les réseaux sociaux de Museozoom, ce sont d’étranges évènements que s’apprêtent à vivre les jeunes visiteurs des musées. À l’occasion des vacances d’automne, fantômes, sorcières, citrouilles et autres zombies s’invitent dans les musées liégeois pour vous faire frissonner.

Ainsi, du vendredi 29 octobre au dimanche 7 novembre, les musées convient les enfants les plus courageux à prendre part à de monstrueuses activités.

Des enquêtes et des jeux grandeur nature, d’effrayantes soirées pyjamas, des balades et des ateliers créatifs sur le thème d’Halloween...

Il s'agit d'une initiative de Marmaille&Co. En tout, 60 musées en Wallonie et à Bruxelles adhèrent à ce projet en proposant aux enfants et à leur famille d’enrichir leur capital culturel.

A l'Aquarium...

Durant 30 minutes, les familles découvriront, accompagnées d’un animateur scientifique, les secrets des habitants de l’Aquarium-Muséum. Observation à la loupe binoculaire, manipulations... de quoi en apprendre davantage sur les animaux! Quand? Du 30 octobre au 7 novembre 2021, de 10h à 13h et de 14h à 17h.Combien? Prix d’entrée individuelle + 1€/participant (dès 3 ans). Attention: le 7 novembre, l’entrée est gratuite pour le premier dimanche du mois, mais l’animation reste payante.Réservation obligatoire

Au château de Jehay...

Il sera aussi possible de frissonner à l'occasion de la 13e Nuit Des Sorcières du Château de Jehay!Oserez-vous emprunter les sentiers de l’étrange et affronter monstres et fantômes? Animations terrifiantes, spectacles, concerts... sont au programme!Quand? Le 29 octobre, dès 17hCombien? Avec balade contée: 10€/adulte, 7€/enfant de 7 à 12 ans, 1€/enfant de moins de 7 ansSans balade contée: 8€/adulte, 5€/enfant de 7 à 12 ans, 1€/enfant de moins de 7 ansRéservation obligatoire

Au musée de La LessivePendant que les lavandières de la nuit et autres zombies effrayent et envoient toutes sortes de microbes, virus et autres bestioles, les bonnes fées du musée de la Lessive, avec leur planche à laver, leur savon et leur machine, purifient toutes ces saletés.

Faites comme les blanchisseuses. Allez laver le linge avec d’anciennes machines à laver!Quand? Du 30 octobre au 7 novembre 2021, de 14h à 17hCombien? 4€/adulte et 1€/enfantRéservation obligatoire

Au musée des Transports de Liège

Pasez la soirée d’Halloween au musée des Transports de Liège. Au programme, contes improvisés et histoires terrifiantes!Les conteurs seront cachés dans le musée pour raconter des histoires effrayantes.Chaque conte durera environ 15 minutes et chaque séance permettra aux familles de suivre quatre histoires. Frissons garantis!Quand? Le 30 octobre, dès 17h, de 18h30 à 20h15 (pour les plus petits) et de 20h15 à 22h00 (pour les plus téméraires)Combien? 8€/adulte et 4€/enfant jusqu’à 12 ansRéservation obligatoire

Marmaille&Co est une initiative de Musées et Société en Wallonie (MSW). Cette ASBL créée en 1998 rassemble les institutions muséales situées sur le territoire de la Wallonie. Fondée à l’initiative de responsables de musées, cette association vise à rassembler les partenaires, tout en respectant les spécificités de chacun. MSW encourage ses 185 membres à développer des projets, promeut le débat d’idées pour un tourisme culturel durable, dans les limites de la spécificité patrimoniale et muséale. MSW met en place diverses actions afin de remplir ses 4 missions principales: fédérer et mettre en réseau ses membres; représenter et défendre le secteur muséal wallon au sein des instances décisionnelles; professionnaliser le secteur; promouvoir les institutions muséales membres et leurs événements.