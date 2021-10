Le cours du bitcoin s’envole mercredi à un nouveau plus haut, à plus de 65.000 dollars, porté par le lancement d’un produit financier à Wall Street lié à la cryptomonnaie, étape historique pour sa démocratisation.

La cryptomonnaie, qui s’échangeait pour moins d’un dollar il y a 12 ans, culminait en cours de séance à 65.490 dollars vers 13H45 GMT (15H45 à Paris), en hausse de plus de 50% sur un mois et de plus de 450% sur un an.