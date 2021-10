Calendrier scolaire - Pédiatre ou médecin? Équilibre parents - ados - jeux vidéos: 10 articles pour les familles

Une pétition pour un calendrier commun; Enfant malade: rendez-vous chez le pédiatre ou le médecin de famille? Ado et jeu vidéo: comment tirer le meilleur de sa passion; Pourquoi Harry Potter fait-il toujours autant rêver? Voici notre sélection hebdomadaire d’articles pour les familles.

BILLET Ce papa qui ne reconnaissait pas les instits de ses enfants

À chaque rentrée, le même stress. Pas que je revive les rentrées scolaires de mon enfance (j’en garde quelques souvenirs sympas). En fait, j’ai un problème de mémoire. La mémoire, c’est pourtant un de mes outils de travail et je n’ai pas à me plaindre. Mon stress se pointe quand j’arrive à proximité de la porte de la cour de l’école. À chaque fois, je suis incapable de reconnaître les institutrices de mes enfants. Je me contente juste d’un «bonjour», tentant de garder bonne figure, au moment où je fais le dernier bisou aux miss. Et à la maison, c’est devenu un running gag:“qui faisait l’entrée ce matin?”. Heureusement, avec la troisième qui va bientôt débarquer à l’école, j’ai droit à un rattrapage.

Dans l’actu

RÉGION «Marius ne sait pas s’il y a une ligne d’arrivée»: la course contre le cancer pédiatrique encore trop au ralenti

Marius, 1 an à peine, souffre d’un rarissime cancer du cerveau. Ses parents alertent: les traitements sont peu ou pas adaptés aux enfants, voire archaïques. La fondation KickCancer pointe en effet une «injustice» dans la recherche en oncologie.

DOSSIER Pourquoi Harry Potter fait-il toujours autant rêver?

rtl-tvi Vingt-quatre ans après la sortie du premier livre et dix ans après la sortie du second volet des Reliques de la mort au cinéma, l’univers du petit sorcier fait toujours rêver. C’est simple, la saga Harry Potter fait partie du top 5 des livres les plus lus au monde, après la Bible, le Coran, le Petit Livre rouge ou encore Don Quichotte.Comment expliquer un tel succès sur le long terme? Pourquoi séduit-elle les nouvelles générations?

ENSEIGNEMENT L’école du dehors a sauvé les maternelles

Il y a deux ans, l’école de Toernich (Arlon) était confrontée à un manque d’élèves, menaçant la rentrée scolaire 2020. Elle a développé l’école dans les forêts. Résultat : la section maternelle est sauvée et on refuse même des élèves.

En pratique

SANTÉ Mon enfant est malade: rendez-vous chez le pédiatre ou le médecin de famille?

Lorsque son enfant est malade, doit-on plutôt se rendre chez le généraliste ou chez un pédiatre? Nous avons posé la question aux deux médecins.

ÉCOLE Une pétition pour un «calendrier scolaire identique en Belgique»

Un collectif de parents a lancé une pétition pour «un calendrier scolaire identique dans toute la Belgique en 2022-2023». Leur objectif est d’interpeller Caroline Désir, ministre de l’Éducation, sur «l’impact négatif important que la non-concertation avec les communautés flamande et germanophone aura sur la vie de famille d’un très grand nombre de personnes et de foyers en Belgique.»

FAMILLE Mon ado et le jeu vidéo: comment tirer le meilleur de sa passion

Comment maintenir l’équilibre du triangle parents, adolescents, jeux vidéo? Du temps consacré à la console au budget dédié aux jeux, le sujet est potentiellement explosif dans certaines familles. Pire, la discussion est parfois envenimée par les clichés et les a priori qui collent aux basques du jeu vidéo.

SANTÉ Les laits infantiles ne sont pas bien testés, selon une étude internationale

Les laits infantiles, vendus aux jeunes parents pour remplacer l’allaitement maternel, sont dans l’ensemble mal testés et risquent donc d’être accompagnés d’affirmations trompeuses en matière de nutrition, prévient une étude publiée dans le «British Medical Journal».

Coup de cœur

BD Goldorak: l’ultime métamorphose

Goldorak s’offre un dernier tour de piste dans un album magnifique, conçu par Denis Bajram et son équipe. Les enfants des années 70 et 80 vont adorer.

VIDÉO Dessine-moi une actu: «Est-ce que les aliens existent vraiment?»

Deux fois par mois, le JDE répond à des questions d’enfants dans une vidéo faite de dessins. Cette semaine, on vous parle d’espace et d’aliens.

«Est-ce que les aliens existent vraiment?», c’est la question que Tyron, 11 ans, nous a posée. Avec nos marqueurs, nous lui avons répondu. La réponse, en vidéo ci-dessus.

MUSIQUE Angèle de retour avec un nouveau single

- Angèle signe son grand retour en musique. La chanteuse dévoilera son nouveau single, une déclaration d’amour à Bruxelles, ce jeudi.

TÉLÉVISION Notre bulletin pour 8 nouveautés de la rentrée télé

Il y a quelques semaines, les chaînes de télévision faisaient leur rentrée annonçant, parfois en grande pompe, de nouveaux programmes ou des variantes alléchantes de grosses machines. Petit bilan après 6 semaines à l’antenne.