Fortes rafales de vent: on ferme les rues boisées et les parcs

Dès après le marché hebdomadaire de ce mercredi matin, rues boisées et parcs publics hutois seront fermés par mesure de précaution.

En raison des fortes rafales de vent annoncées par l’IRM, la police de Huy va appliquer son dispositif de précaution habituel et procédera à la fermeture de rues boisées et de parcs publics.

La mesure sera prise ce mercredi en début d’après-midi, dès la fermeture du marché hebdomadaire, et restera de mise jusqu’à ce que les vents diminuent.

La mesure concerne les avenues Delchambre et Godin-Parnajon. Il sera interdit d’y stationner et d’y circuler pour les piétons et les véhicules (sauf pour les riverains en ce qui concerne les déplacements en véhicule).

Les bus du TEC seront quant à eux déviés.

Les parcs Vierset et Bastin seront interdits aux piétons tandis que le chemin du Chéra sera également fermé à la circulation.

De manière générale, il est fortement déconseillé de se déplacer inutilement dans les endroits boisés.