Prolonger le tram 7 jusqu’à Albert: «primordial» selon la ministre Elke Van den Brandt, étude en cours

La STIB mène une étude afin de trouver une «solution temporaire pour amener les trams 4 et 7 dans la station Albert».

La station Albert (commune de Forest) fait actuellement l’objet de travaux en vue de l’arrivée du tant attendu métro 3. La station accueille déjà les lignes de tram 3, 4 et 51… et pourrait également à l’avenir accueillir la ligne 7 (Vanderkindere – Heysel).

Les députés régionaux Ingrid Parmentier (Écolo) et Marc Loewenstein (Défi) ont interpellé ce mardi en commission la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt sur l’avenir de cette station et les impacts du métro sur l’offre d’Uccle et de Forest. Le parlementaire Défi a proposé de réaliser dans la station Albert un aménagement pour que les trams 7 atteignent et ensuite manœuvrent au sein de la station forestoise. «Cette option temporaire permettra de prolonger enfin le tram 7 de Vanderkindere à Albert et d’améliorer la connexion des Ucclois vers Albert et le métro, et des Forestois vers l’ULB.»

La ministre de la Mobilité est visiblement du même avis: «Il est primordial d’amener le tram 7 aussi rapidement que possible jusqu’à Albert, afin de permettre une correspondance avec le métro 3. Maintenir le terminus à Vanderkindere occasionnerait des correspondances supplémentaires, de mauvaise qualité pour les utilisateurs de la ligne».

Une étude de faisabilité a été entamée par la STIB afin de trouver «solution temporaire pour amener les trams 4 et 7 dans la station Albert». «Il est trop tôt pour s’avancer sur le résultat de cette étude. Même si la volonté est là, il reste des questions techniques à résoudre», a expliqué en commission la mandataire écologiste. Les résultats de cette étude sont attendus pour la fin de cette année.

Une consultation début 2022

Une réunion de consultation citoyenne à propos de l’avenir du tram 7 était d’ailleurs prévue à la rentrée… mais est reportée au début de l’année prochaine car la STIB étudie une nouvelle option.

Concernant les autres implications du métro 3 sur l’offre uccloise et forestoise, la ministre a assuré que la fréquence des lignes 4, 7 et 92 restera similaire après la réalisation du métro 3. La ligne de tram 3, qui assure une liaison similaire au tracé du nouveau métro entre la gare du Midi et Albert, est quant à elle appelée à disparaître.