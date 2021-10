L’Aubier: nouveau havre pour adultes en handicap à Uccle

Un nouvel espace de vie dédié aux personnes adultes en situation de handicap a été inauguré sur le site de l’IRSA à Uccle. 40 adultes avec déficiences sensorielles et troubles associés y sont accueillis.

Un nouvel espace de vie dédié aux personnes adultes en situation de handicap a été inauguré ce mardi 19 octobre sur le site de l’Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA) à Uccle. Les résidents ont pris possession des lieux depuis quelques mois.

Porté par le Conseil d’Administration de l’IRSA et soutenu financièrement par les Sœurs de la Charité et la Commission Communautaire française de Bruxelles, l’Aubier est un Centre de Jour et d’Hébergement à même d’accueillir 40 adultes avec déficiences sensorielles et troubles associés (30 pour la partie hébergement).

Depuis plus de 180 ans, l’IRSA, sous l’impulsion de la Congrégation des Sœurs de la Charité, prend en charge l’éducation d’enfants handicapés sensoriels. Devenus adultes, certains d’entre eux sont incapables de s’insérer dans un circuit de travail ordinaire ou en atelier protégé (aujourd’hui Entreprise de Travail Adapté).

Cocof: 107 nouvelles places de jour et d’hébergement

Le centre propose un panel d’activités dans différents domaines tels que la culture, la musique, le sport, les sorties, la créativité, les loisirs, le bien-être. Le travail est également axé sur la réalisation de projets spécifiques où l’attention est mise sur la participation sociale et l’inclusion des bénéficiaires en fonction de leurs compétences.

Le projet a démarré concrètement en 2010. L’IRSA se trouvait confronté à des problèmes complexes en matière d’hébergement: les jeunes étaient «dispersés» dans cinq résidences différentes, et les adultes logés dans une maison rudimentaire qui ne répondait pas aux nouvelles normes de sécurité. En outre, l’habitat était inadapté aux adultes en situation de handicap vieillissants.

La Commission Communautaire Française (COCOF) a financé 4,3 millions d’euros des 6,8 millions du coût du projet.

Depuis septembre 2019, celle-ci a permis d’ouvrir 107 nouvelles places de jour et d’hébergement.

L’inauguration a eu lieu en présence du ministre-président Rudi Vervoort, en charge du Handicap au sein de la CoCof, de la ministre-présidente de la CoCof Barbara Trachte et du bourgmestre d’Uccle Boris Dilliès.