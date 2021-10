Vianney est papa pour la première fois: «Une petite merveille»

Carnet rose pour le chanteur Vianney. Il devient papa d’un petit garçon pour la première fois.

C’est avec les paroles de sa chanson «Beau-Papa» que Vianney a annoncé la bonne nouvelle sur Instagram: «Et si l’averse nous touche toi et moi, on la traverse à 2, à 3... à 4. Je voulais simplement vous dire qu’une petite merveille a fait irruption dans notre vie».

Le chanteur français de 30 ans devient donc papa pour la première fois. Depuis 2016, il vit une histoire d’amour avec la violoncelliste Catherine Robert.

«La maman et notre petit bonhomme vont bien. Partager avec vous ce bonheur me rend plus heureux encore... Je sais que vous nous garderez l’intimité de ces instants et vous en remercie», a conclu l’artiste.

Le petit garçon rejoint donc une grande sœur de 11 ans, fille de Catherine Robert d’une précédente union. Vianney avait d’ailleurs écrit la chanson «Beau-Papa» à l’attention de celle-ci.