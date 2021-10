VIDÉOS | «Koh-Lanta»: 2 candidats sur l’île des bannis, les larmes de Jade

Le huitième épisode de «Koh-Lanta: la légende» a été diffusé ce mardi soir sur TF1. On vous résume tout.

1. La réunification

Reportée d’une semaine, la réunification a eu lieu ce mardi. Après 14 jours sur l’île, les Jaunes et les Rouges se retrouvent ensemble.

Phil et Laurent sont désignés ambassadeurs et ont donc la lourde tâche de désigner le candidat à éliminer. Mais ils ne sont pas seuls… Réintégrés après leurs victoires dans l’arène des bannis, Ugo et Clémence ont également leur mot à dire.

Le destin des candidats se trouve donc dans les mains de 4 ambassadeurs.

Ceux-ci s’accordent pour éliminer Coumba… qui décide de rejoindre l’île des bannis sur laquelle Ugo avait remporté 5 succès d’affilée. La donne est simple pour la candidate: si elle réussit à battre ses adversaires, elle pourrait réintégrer l’aventure pour l’épreuve d’orientation.

2. Ugo et Clémence immunisés

Réintégrés, Ugo et Clémence arrivent à être immunisés lors du premier conseil post-réunification.

Victorieuse lors de l’épreuve d’immunité, Clémence s’offre même le droit d’offrir son amulette d’immunité à une autre personne.

Lors de cette épreuve d’apnée, Clémence impressionne les autres aventuriers par ses compétences.

3. Namadia sur l’île des bannis avec Coumba

Lors du conseil, Namadia part avec un vote contre lui. Lors de l’épreuve d’immunité, il avait été éliminé en premier.

Gagnante de cette épreuve, Clémence décide de sauver - via son amulette d’immunité - Alix, qui avait pourtant 7 voix contre elle.

Namadia se retrouve donc éliminé. Ce qui provoque des larmes chez Jade, qui hésite même à abandonner pour éviter de continuer sans lui...

Coumba est donc rejoint par Namadia sur l’île des bannis.

4. 2 éliminés pas vraiment éliminés, les internautes s’agacent

Sur les réseaux sociaux, certains internautes s’agacent un petit peu de voir que l’île des bannis se remplit pendant que personne ne se retrouve réellement éliminé.

Qui plus est, celui qui sortira de l’île des bannis se retrouvera directement à l’épreuve d’orientation.