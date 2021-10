Baseggio : “Tu n’as pas de créativité et tu as Trebel : utilise-le !”

Walter Baseggio est dur pour son club et pour Kompany après le nul concédé à Saint-Trond. «Tu as une équipe pour le top 3.»

D imanche après-midi, 15 h 39, notre téléphone vibre: «C’est quoi ça, Anderlecht?»

Le messager est Walter Baseggio, visiblement frustré par le nul concédé par son club à Saint-Trond. Walt, non seulement échevin des Sports à Tubize mais également consultant pour Eleven Sports où il a commenté plusieurs matchs de Serie A le week-end passé, a accepté d’exprimer sa déception.

Qu’est-ce qui vous a énervé le plus, Walter?

La façon dont ils se sont pris le 2-2 à la 93e alors qu’ils allaient gagner un match avec de la chance et avec un penalty inexistant. S’il y a une équipe qui a vraiment joué, c’est Saint-Trond. Ce sont deux points que tu jettes, alors que la victoire t’était offerte. Tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs défensives comme ça.

Murillo a été retenu au moment du coup franc

Je sais. Mais qu’il y ait eu un bloc ou pas, je ne comprends pas que ce joueur de St-Trond soit si esseulé au second poteau.

Il y a d’autres choses que vous n’avez pas comprises?

Tu disposes de deux joueurs avec une excellente technique, qui sont habitués au fait de jouer sur un terrain synthétique – Verschaeren et Ait El Hadj – et tu les mets sur le banc. Moi, j’aurais mis au moins un des deux au coup d’envoi. Ait El Hadj a été si bon la saison passée. Et maintenant, il ne joue plus. Yari, je l’adore comme soutien d’attaque, mais pas comme joueur de flanc. Il a l’art de jouer entre les lignes. Anderlecht manque de créativité.

C’est ce que Kompany a indiqué après le match. Et il a pointé du doigt ses médians.

Cullen et Olsson défendent bien; ce sont des travailleurs. Mais ils n’ont pas cette petite passe offensive qui surprend la défense adverse.

Une passe à la Baseggio

Pas seulement. Nous avions plusieurs joueurs – comme Zetterberg, Scifo ou Stoica – qui étaient capables de mettre un attaquant seul devant le but. Il faut des joueurs dans une équipe qui font le sale boulot. Mais il ne faut pas que ce type de joueurs. Ici, la balle revenait toujours; la défense d’Anderlecht était acculée. Van Crombrugge était le meilleur Anderlechtois. Cela soulage, quand on peut jouer dans le camp adverse grâce à une bonne passe.

Quelle est la solution?

Quand tu as un Trebel dans ton noyau et que tu dois le payer, pourquoi ne pas l’utiliser? Il a montré son efficacité la saison passée. En plus de cela, il est capable de marquer un but, ce qui est aussi un atout par rapport à Cullen et Olsson. Je ne suis pas à Neerpede, donc je ne connais pas la cuisine interne. Mais je lis qu’il se comporte de façon professionnelle dans le noyau B. Chacun a son idée par rapport à Trebel, mais moi je trouve ça dommage.

Kompany s’est également fait critiquer pour avoir mis Gomez comme arrière droit.

Je n’ai pas compris ça non plus. Par contre, Saint-Trond a compris que Gomez jouait sur son mauvais pied, parce que le danger venait surtout de ce flanc. Gomez comme arrière gauche, c’était une des forces d’Anderlecht jusqu’à présent, même dans les moins bons matchs du Sporting.

Il avait joué à droite avec les U21 de l’Espagne

Oui, mais à une position plus offensive. À Anderlecht, il n’avait jamais joué comme back droit. Tu as quand même des arrières droits? Murillo était fatigué? Et Sardella, il est où?

Il n’y avait qu’un «Neerpede-boy» au coup d’envoi : Amuzu

En effet. Parfois je me pose la question: où sont-ils passés? Ils ont montré de belles choses ces dernières saisons et progressaient. Maintenant, ils sont tous dépassés par des joueurs d’expérience.

Entre-temps, Anderlecht affiche un bilan de 4 sur 12 et est 8e

Ils ont une équipe pour être mieux classés que ça… Il faut terminer dans le top 3 cette saison avec une équipe pareille. Pour moi, il n’y a pas d’excuses. Ils ont loué des joueurs de clubs renommés, ils ont transféré un international suédois – Olsson – et un international U21 espagnol – Gomez. On ne peut quand même pas dire qu’Anderlecht n’a pas de bons joueurs. C’est à toi de les adapter dans ton système de jeu. Si tu ne gagnes pas deux ou trois matchs de suite, tu vas rester entre la septième et la dixième place. Toutes les équipes se tiennent de près. La saison passée, Anderlecht a terminé quatrième parce que les Mauves ont aligné quelques victoires de suite au deuxième tour.

Kompany voit des progrès

C’est sa troisième année comme entraîneur – il prenait déjà les décisions quand il n’était pas officiellement T1 – et ce n’est plus si facile de croire au progrès. De toute façon, il n’a plus le choix : il ne faut plus parler de progrès ou de reconstruction, il faut des résultats. On parle d’Anderlecht, là. Et à Anderlecht, on n’a pas le temps. En début de saison, il ne faut pas dire : «On va essayer de faire une bonne saison.» Non, il faut dire : «On vise le titre et l’Europe.» Parfois, ça me fait peur pour Anderlecht. Et ce qui m’inquiète aussi, c’est que l’équipe est renouvelée tous les six mois ou tous les ans. Tu ne peux faire des résultats que quand tu gardes ton effectif pendant deux ou trois ans. Mais quand tu perds tes meilleurs joueurs en location comme un Nmecha, tu ne peux monter en puissance.

La différence avec Bruges est-elle grande? Lors du récent 1-1, Anderlecht était meilleur

C’est quand Bruges joue la Ligue des champions qu’on voit que l’écart est grand. Lors de ce 1-1, Anderlecht a eu de la chance que Bruges ait joué à Leipzig quelques jours auparavant. Il y avait de la fatigue, un manque de concentration, du relâchement. Et pour Anderlecht, un match contre Bruges est le plus facile de la saison au niveau de la motivation.

Le dernier titre date de 2017. Le prochain sera dans deux ou trois ans?

Il ne faut pas penser à 2023 ou 2024, il faut penser au présent. Il faut au plus vite remonter dans le classement. Anderlecht doit à nouveau faire peur comme avant. Il faut se créer plus d’occasions, et pas seulement par des actions individuelles comme à St-Trond. Anderlecht cherchait soit le une-deux avec Zirkzee, soit la profondeur avec Kouamé. Les actions offensives sont devenues prévisibles. Les adversaires savent comment le Sporting évolue.

Le public est très patient

C’est totalement différent par rapport à mon époque. J’ai un grand respect pour les supporters, qui ne lâchent pas le club et sont toujours présents.

Walter, vous n’avez pas cité le nom de Vincent Kompany pendant cette interview. Vous trouvez qu’il n’est plus l’homme de la situation?

Je ne dis pas ça du tout! Même s’il n’a pas encore trouvé la bonne recette, je ne dis pas qu’il doit être viré! Anderlecht a fait un choix pour la durée et il faut le respecter. Mais il faut remonter la pente. Vite. Parce que chaque année qui passe sans trophée, c’est une année de perdue.