Ligue des Champions: Batshuayi et Besiktas subissent leur troisième défaite face au Sporting

Mardi soir, le Besiktas de Michy Batshuayi s’est incliné contre le Sporting Portugal, 1-4, dans le cadre de la 3e journée de phase de poules de la Ligue des Champions.

Michy Batshuayi a disputé l’entièreté de la rencontre pour le club stambouliote et s’est procuré plusieurs occasions franches sans marquer pour autant. Besiktas, qui n’a toujours pas engrangé le moindre point, demeure à la 4e et dernière place du groupe C, tandis que le Sporting est 3e.

Les Portugais ont ouvert la marque au bout d’un quart d’heure grâce à leur capitaine uruguayen, Coates, d’une tête à bout portant suite à un corner relayé par Ignacio (0-1, 15e). Larin a mis les équipes à égalité sur un autre corner déposé sur son crâne par Pjanic (1-1, 24e). Quelques minutes plus tard, Coates s’est fendu d’un doublé sur une phase similaire à son premier but pour redonner l’avance aux siens (1-2, 27e).

Michy Batshuayi a buté sur le poteau d’une frappe du gauche, après être parti à la limite du hors-jeu (38e), mais c’est le Sporting qui a encore enfoncé le clou via Sarabia, peu avant la mi-temps, grâce à un pénalty provoqué par une faute de main de Vida (1-3, 44e). Le but spectaculaire de Teixeira dans la foulée a quant à lui été annulé pour un hors-jeu (45e+1).

En deuxième mi-temps, Michy Batshuayi a tenté sa chance après un festival dans la surface de réparation, mais sa frappe croisée est passée à gauche du but d’Adan (62e). Isolé par un extérieur du droit de Ghezzal dans la profondeur, l’attaquant belge a ensuite manqué de conclure un nouveau face-à-face, envoyant le ballon bien au-dessus du but (69e). Au terme d’une action décousue, Paulinho a finalement profité de l’apathie des défenseurs du Besiktas pour marquer d’un superbe lob enroulé des 20 mètres et sceller le résultat (1-4, 89e).

Au classement du groupe C, Besiktas est dernier, sans le moindre point. Le Sporting devance les Turcs de 3 points tandis que l’Ajax et Dortmund, 6 points chacun, se disputeront la 1re place lors de leur rencontre, à 21h.