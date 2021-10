Fêter sainte Ode en ouverture d’une tournée festive des églises

L’unité pastorale d’Amay organise des festivités autour de sainte Ode, ce dimanche, à la collégiale et sur son parvis. «Dans notre unité, nous avons 5 églises avec la collégiale Saint-Georges et Sainte-Ode, l’église Saint-Mathieu de Flône, l’église Saint-Pierre à Ampsin, l’église Saint-Joseph au Viamont et l’église Saint-Lambert à Jehay, énumère Thomas Sabbadini, le curé d’Amay. L’ambition est d’avoir une fête par église et je n’oublie pas non plus Ombret où il est question de célébrer une messe à la grotte le 15 août.»