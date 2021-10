Farid répond à votre question météo: quel temps fera-t-il au littoral?

La question du jour à Farid, c’est Marie-Jeanne du Hainaut qui l’a posée: «Bonjour Farid, j’aimerais partir au littoral du côté d’Ostende ce jeudi, puis-je avoir une idée du temps qu’il y fera?»

Alors en début de journée, on attend de grosses rafales en lien avec les restes d’un coup de vent passé la nuit. Cela soufflera encore jusque 65 à 80 km/h de secteur ouest alors que les averses seront encore assez fréquentes et parfois soutenues.

Petit espoir d’une amélioration l’après-midi avec des éclaircies qui sortiront, un poil plus franches au fil des heures. De plus, les rafales devraient se calmer mais resteront soutenues avec 55 à 70 km/h de nord-ouest. Maximas atteignant péniblement les 12°C alors conseil, un bon gros manteau et le cerf-volant!

Et pour ce mercredi sur le pays?

Cette journée marquera la transition entre l’air doux encore présent et de l’air polaire maritime. Des averses assez soutenues toucheront les Flandres dès le matin progressant vers un Axe Hainaut-Bruxelles au fil de la matinée tandis que les provinces du sud resteront plus à l’écart.

Durant l’après-midi, toujours pas mal d’averses sur toutes les régions avec une préférence pour l’ouest tandis qu’il fera un peu plus sec sur l’Ardenne. Le vent poussera jusque 65 km/h de secteur sud-ouest avant de nettement se renforcer en de soirée à l’approche d’un coup de vent! Beaucoup de pluie le soir et la nuit surtout sur la partie ouest du pays et un axe Hainaut-Flandres avec des rafales dépassant 75 à 80 km/h. Maximas de 16 à 18°C avant une chute durant la nuit suivante qui sera à surveiller…

Jeudi verra les vents se calmer milieu de matinée mais avec encore de la pluie assez continue et des averses orageuses l’après-midi. Seule la côte restera à l’écart avec davantage d’éclaircies.

+ Posez vous aussi votre question à Farid pour mercredi en lui écrivant ici farid-meteo@lavenir.net

+ La page Météo de L’Avenir