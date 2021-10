Faut-il craindre une 4e vague de Covid?

La plupart des indicateurs de la crise sanitaire repartent à la hausse comme en octobre 2020. Faut-il craindre une 4e vague? On fait le point avec l’épidémiologiste Yves Coppieters

Comme l’an dernier, en octobre, les chiffres des contaminations repartent à la hausse. Le spectre de la 2e vague qui a fait exploser le nombre des hospitalisations en novembre 2020 et amené la population à se reconfiner plane. Faut-il craindre une 4e vague alors que plus de 80% de la population est vaccinée?

Pas de 4e vague

Non, car les chiffres actuels sont au minimum 50% en dessous de ceux du 19 octobre 2020, et c’est valable pour la plupart des indicateurs, avance Yves Coppieters, professeur de santé publique à l’ULB.

«On enregistre actuellement entre 2500 et 3000 contaminations par jour au lieu de 6 000 en 2020. Le taux de positivité de 5-6% est deux fois moins élevé que l’an dernier. Et les admissions hospitalières tournent ces jours-ci autour de 70, c’est trois fois moins que l’an dernier.»

Des chiffres globalement rassurants, estime le médecin épidémiologiste mais certains indicateurs comme la hausse des contaminations (+ 40%), du taux de positivé et de reproduction traduisent une forte circulation du virus.

«Les hospitalisations augmentent et la tendance devrait se poursuivre dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Le tout est de savoir qui est encore à risque actuellement d’être hospitalisé. La bonne couverture vaccinale surtout chez les groupes à risque et l’administration de la 3e dose devraient limiter l’afflux de patients Covid dans les hôpitaux»

Toujours le variant Delta

Comment expliquer la hausse des contaminations alors que plus de 80% de la population adulte est complètement vaccinée?

« Il y a tout d’abord la reprise de toutes les activités depuis le mois de septembre, les contacts directs sont beaucoup plus nombreux, avance Yves Coppieters. On est toujours face à ce variant Delta très contaminant. Si on donne à ce virus la moindre opportunité, même si on est vaccinés, les contaminations continuent».

Le virus peut d’autant mieux occuper le terrain que l’immunité, acquise par la vaccination ou de façon naturelle, diminue avec le temps.

Dernière cause épinglée par l’épidémiologiste: le relâchement des gestes barrières. «On le voit bien en Flandre où on a laissé tomber les gestes barrières dont le port du masque. Les cas se multiplient dans plusieurs provinces».

Une 3e dose pour tous?

Plusieurs pays tablent sur l’administration généralisée d’une troisième dose de vaccin pour venir à bout de l’épidémie. Une stratégie qui ne convainc pas le professeur de santé publique.

«La vaccination n’a pas un effet radical sur les contaminations. Je ne pense pas qu’une 3e dose administrée à large échelle empêcherait la circulation du virus mais cela améliore la protection des personnes fragiles. Seuls les gestes barrières empêchent de se contaminer les uns les autres.»

CST contreproductif

Le pass sanitaire ou Covid Safe Ticket (CST), déjà exigé à Bruxelles et qui entrera en vigueur en Wallonie le 1er novembre n’est pas non plus la panacée pour notre expert.

« Le CST est utile pour les grands événements, dans les discothèques,… dans les situations où le risque de contamination est élevé à cause du nombre de personnes, de la promiscuité.. Dans la vie de tous les jours, il est problématique car il donne une impression de fausse sécurité: on enlève le masque, on ne se lave plus les mains, on ne se soucie plus de la ventilation…Parce qu’on est entre vaccinés, on a l’impression que le virus n’est pas présent. C’est comme si on oubliait les fondamentaux dans le cas des infections respiratoires: se protéger des éternuements, des postillons… Ce CST risque donc d’être contreproductif. La seule chose positive, c’est qu’il a augmenté le taux de vaccination chez les jeunes.»

Un test au moindre symptôme

La stratégie de lutte contre le coronavirus repose aussi sur le dépistage et le traçage des contacts à risque. Avec un taux journalier de 48 000 tests, le dépistage est suffisant à ce stade de l’épidémie, affirme Yves Coppieters.

Mais le suivi des contacts à risque est capital surtout en hiver, rappelle l’épidémiologiste. «Cela reste une stratégie de base pour motiver les gens à aller se faire tester. Tout l’enjeu des semaines à venir est de faire comprendre aux gens qu’ils doivent continuer à se faire tester: on a tous des symptômes respiratoires divers, on doit avoir le courage de systématiquement exclure le Covid 19 même si c’est pénible et coûteux sinon on ne va jamais s’en sortir.Cela peut se faire à l’aide d’un autotest, un test antigénique ou un test PCR. Les trois fonctionnent bien chez les personnes symptomatiques.»

Neuf clusters dans les maisons de repos wallonnes Dans le secteur des maisons de repos, la situation est sous contrôle. Mardi, sur les quelque 600 établissements que compte la Wallonie, on dénombrait seulement 9 clusters. 160 membres du personnel sont actuellement écartés, pour un total de 35 500 personnes. « La situation est sous contrôle grâce à la vaccination», affirme Vincent Frédéricq, secrétaire général de Femarbel, la fédération des maisons de repos. Si l’on prend en compte les établissements accueillant des personnes handicapées, il existait hier 15 clusters: 3 dans le Hainaut, 4 à Liège, 4 dans le Luxembourg, 4 à Namur, aucun en Brabant wallon. L’an dernier, fin octobre, la situation était tout autre: 138 foyers, près de 3 600 cas et 2 500 membres du personnel écartés. Par ailleurs, 58 clusters dans le secteur du handicap ou de la santé mentale «Quand un cluster est déclaré, on fait un testing général et la maison de repos est fermée en attendant les résultats, précise Vincent Frédéricq. Les résidents contaminés sont placés ensemble ce qui permet à la maison de repos de fonctionner normalement. La plupart des résidents testés positifs sont asymptomatiques.» La vaccination du personnel soignant a progressé un peu mais le secteur attend qu’elle soit rendue obligatoire. «Cela doit aller vite, on n’a que trop tergiversé. La vaccination obligatoire, on en parle depuis fin août mais on ne voit toujours rien venir. Le premier risque d’épidémie revient par le personnel soignant non vacciné auquel on ne peut pas imposer de se faire tester régulièrement.Le secteur ne veut pas d’une 4e vague. La balle est dans le camp des politiques. Les avis ont été rentrés chez les ministres compétents. On leur demande de faire preuve de courage politique.»