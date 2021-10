Dossier Clarebout à Frameries: le conseil communal vote la procédure SOL

Cette dernière doit empêcher les industries lourdes de s’installer sur le site Donaire.

Après une nouvelle analyse du dossier en commission, le conseil communal de Frameries a parlé d’une seule et même voix ce lundi en adoptant le projet de schéma d’orientation local (SOL) du périmètre Donaire. La procédure doit permettre à la commune de s’opposer à l’implantation d’industries lourdes sur ledit terrain, et donc également du groupe Clarebout, qui convoite le site pour la construction d’une usine de frites surgelées.

«Il s’agit d’une étape importante dans le cadre de l’aménagement du terrain Donaire puisqu’elle vise à implémenter de nouvelles considérations urbanistiques, paysagères et environnementales», a insisté le bourgmestre, Jean-Marc Dupont (PS). « Il s’agit ici d’adopter le projet et d’arrêter la liste des personnes et des instances qui devront être consultées dans le cadre de l’enquête publique qui débutera dans les prochains jours.»

Ces dernières années, les démarches se sont multipliées pour s’opposer à l’installation du groupe Clarebout à Frameries mais le conseil a également souhaité, via cette procédure SOL, prendre les devants pour que pareille mésaventure ne puisse se reproduire avec aucune autre industrie. « Il convient désormais d’avancer aussi rapidement que possible et de respecter les délais qui nous sont imposés, puisqu’une décision régionale devrait tomber au plus tard en juin 2022.»

Au sein du conseil communal, le vote s’est avéré unanime. « Il faut désormais insister auprès de chacun pour qu’au sein de toutes les instances, qu’il s’agisse du conseil d’administration de l’IDEA ou du gouvernement régional, une seule et même ligne politique soit suivie», a de son côté plaidé Catherine Fonck (Be Frameries). « Nous avons trop souvent assisté à des changements de positions en dehors du conseil communal. Ce double discours ne peut plus être toléré.»

Au sein du CA de l’IDEA en effet, les échanges ont parfois été extrêmement houleux. « La procédure SOL sera évoquée au CA de ce mercredi, il est primordial qu’il y ait un alignement politique des membres et que l’on évite de tomber à nouveau dans la surenchère et les recours. Il y va de la crédibilité politique de chacun: il ne peut y avoir qu’un seul discours.» Et ce discours doit correspondre aux décisions prises unanimement au sein du conseil communal framerisois.

E. Brl.