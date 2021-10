Canettes: prime de retour enterrée, vive la consigne?

Le projet de prime de retour pour les canettes a été enterrée ce mardi par les députés wallons. La consigne? On y réfléchit encore.

On n’affirmera pas que le principe d’une consigne sur les canettes (et les bouteilles en plastique) a été acté hier en commission Environnement du parlement wallon. Mais on peut dire sans risque de se tromper que celui de la prime de retour est mort et enterré.

Ce système lancé sous forme de projet-pilote en 2018 par l’ancien ministre wallon de l’Environnement Carlo Di Antonio (cdH) a fait l’objet d’un rapport d’évaluation (notre édition de ce mardi) qui a été débattu hier par les députés wallons. Pour rappel, le principe était le suivant: 5 euros en bon d’achat dans les commerces locaux pour 100 canettes ramassées dans la nature, mais après une procédure d’inscription plutôt contraignante.

«Malgré quelques signaux positifs, les résultats sont insuffisants en termes d’amélioration de la propreté publique », a ainsi conclu les débats Céline Tellier (écolo). La ministre de l’Environnement n’a pas eu à descendre en flèche le ballon d’essai de son prédécesseur. Les députés s’en étaient déjà chargés…

Trop complexe, trop coûteux, pas d’amélioration de la propreté publique réellement perçue, problèmes techniques des machines de collecte, énergivore en temps et donc coûteux pour les services communaux, système qui n’a mobilisé que 1% de la population des communes concernées et essentiellement un public déjà convaincu, etc., etc. N’en jetez plus… des canettes.

«On ne va pas se cacher derrière son petit doigt, disait ainsi Olivier Maroy (MR). On ne peut pas dire que cette expérience est un grand succès.»

Alors, mort à la prime de retour et vive la consigne? Pas si vite.

Après avoir entendu les responsables de Bewapp, l’ASBL qui a mené ce projet-pilote dans 19 communes ainsi que les auteurs du rapport sur les résultats, les députés wallons ont convenu de poursuivre les auditions des acteurs concernés par un système de consigne. Notamment ceux qui ne voient pas cela d’un bon œil: la grande distribution qui met ce type d’emballage-déchet sur le marché et devrait sans doute organiser le système de consigne, et les acteurs de la collecte et du recyclage (intercommunales, Fost Plus) qui craignent de voir leur échapper une fraction des matières collectées dans les sacs bleus et essentielles à leur business modèle.

L’instauration d’une consigne n’est donc pas encore pour demain. Mais aucun groupe politique, y compris le MR qui semblait être le plus réticent, ne ferme la porte. La réflexion se poursuivra, assure la ministre Tellier. Et elle devrait même prendre un rythme plus rapide puisque les auditions sont prévues lors de la prochaine commission, dans 15 jours.