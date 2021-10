D3A ACFF: Olivier Defresne nouveau coach de l’Union Namur

Fumée blanche à Namur: la direction du club a trouvé le remplaçant de Zoran Bojovic.

Olivier Defresne, ancien coach de Couvin-Mariembourg en D2 ACFF, sera le nouvel entraîneur des Merles. Le club l’a annoncé ce mardi après-midi. Jérôme Patris, qui avait pris le relais de Zoran Bojovic, restera dans le staff namurois, en tant qu’entraîneur adjoint. Gaby Perone officiera comme entraîneur des gardiens. Il connaît bien Olivier puisque les deux hommes avaient travaillé ensemble au Sporting de Charleroi. Pas de changement aux postes de délégué et de kiné: Claude Perpète et Christophe Culot restent en place. Pas de changement non plus en ce qui concerne Claudy Verlaine, qui garde son rôle de conseiller auprès du club de la capitale wallonne. Le nouveau staff fera ses débuts ce mercredi soir à Mascaux.