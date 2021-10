VIDÉOS | Les 3 nominés au Godefroid «économie»

La Province peut se targuer d’être l’écrin de nombreux joyaux luxembourgeois. Voici les troisnominés, de la catégorie «économie», sur les 18 nominés.

Peinture Guilmin: à pleins pots depuis 1937

Un pot de peinture géant: le zoning du Wex en voit de toutes les couleurs depuis le déménagement de Guilmin d’On à Marche.

Guilmin, dans la région marchoise, c’est une institution. Tout qui a eu à repeindre sa maison, intérieur comme extérieur, boiseries comprises a un jour eu en main un pot de peinture fabriquée à On.

L’histoire familiale commence dans le coin de Namur avant guerre. Omer Guilmin fabrique de la peinture à l’huile de lin et des mastics. Après la libération, ses enfants Maurice et Jean-Pierre déménagent à On et créent un logo au sanglier qui devient un véritable emblème pour la société.

Leurs fils, Emmanuel et François Guilmin, prennent le relais, pour résister, au fil du temps, aux différentes modes grâce à une recherche pointue qui la situe encore aujourd’hui dans les valeurs sûres de la déco: en 1986, ils aménagent un espace d’exposition de 2 000 m2 et rénovent l’outil de fabrication pour pouvoir créer de nouveaux produits plus écologiques.

En 2006, l’entreprise déménage dans une toute nouvelle usine au parc d’activités du Wex à Marche-en-Famenne. Elle est une des premières à s’installer là. Elle poursuit ses recherches pour atteindre les nouvelles normes environnementales imposées par l’Europe, tant pour les rejets d’eau que d’air. On crée des peintures murales totalement sans solvants, sans ammoniac ni soude. Elle met aussi au point un logiciel pour encore améliorer la précision des teintes.

L’outil de production est intégré à l’outil de vente, complété par une implantation à Jambes, en 2009.

Quatre patrons trentenaires

Aujourd’hui, ils sont 4 patrons trentenaires et associés à diriger ce groupe de 30 personnes (dont une vingtaine de jeunes, rien que sur le site de Marche). Ces 4 mousquetaires patrons sont Benoît et Baptiste Piessevaux, Nicolas Guilmin et Dennis Willems: «Nous sommes en train de restructurer l’usine. On a fait placer 600 m2 de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment par une société marchoise. Avec cette énergie, on recharge les batteries de notre flotte. L’environnement est un enjeu important, explique Benoît Piessevaux. On travaille sur des peintures plus écologiques, on privilégie les circuits courts en amont et en aval, on traite encore plus les eaux usées, etc.»

La société connaît une croissance à 2 chiffres pour un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros.

www.guilmin.be

Rush gustatif vers la P’tite Ruche

L’ASBL La P’tite Ruche butine pour vendre en ligne ou sur les marchés estivaux les produits d’une vingtaine d’artisans du coin d’Houffalize.

L’aventure a commencé en juin 2019 lorsqu’un tout premier marché de produits locaux, de saison et durables, s’est tenu au centre d’Houffalize. L’ASBL La P’tite Ruche était lancée. Voici un peu plus de deux ans, lors de l’organisation de ce marché, on notait la présence de partenaires locaux comme la boulangerie houffaloise Valentine de Houffalize, la brasserie des Tchèts, la fromagerie Les Saveurs du Pays de Marche, le maraîcher Maxime Bouguignon.

Elle compte aujourd’hui une vingtaine d’artisans locaux qui vendent leurs produits en vrac ou en bocaux consignés: du maraîcher au producteur de savons, du torréfacteur de café au producteur de fromages de chèvre, etc.

Tout cela est disponible en ligne. «L’activité principale se fait donc via notre plateforme Web sur laquelle les clients peuvent passer leurs commandes de produits et venir les retirer tous les mercredis ici à Houffalize», nous dit-on à l’ASBL. Ce qui permet d’offrir au client la possibilité d’avoir un panier complet en une seule fois et ne pas devoir faire le tour de tous les artisans dont la plupart n’ont pas le temps ou les moyens de tenir un magasin. L’ASBL tourne avec une vingtaine de commandes par semaine.

Elle a développé aussi un service à domicile gratuit tous les 15 jours. C’est la «Ruche ambulante». Les producteurs se rassemblent et acheminent les paniers chez les clients lors d’une tournée. L’ASBL organise également, avec le SI local, des marchés estivaux où toutes les générations se croisent. Il y a même des ateliers pour enfants. Et bien sûr on peut y tester et acheter les produits. Le tout dans une ambiance musicale.

laptiteruchehouffalize@gmail.com

www.facebook.com/laptiteruchehouffalize/

app.cagette.net/group/3479

Vasedel, c’est pas du p’tit lait

Appuyé par le groupe Ganda, sa maison mère, Vasedel transforme sa gamme de fromages aux Cheras à Houffalize.

La fromagerie Vasedel a une maison mère à Gand, le groupe Ganda, créé dans les années 1950 par Roger Cornelis à Wetteren. Ganda est spécialisée dans la production d’un jambon qui porte son nom depuis le déménagement à Gand (Ganda est le mot celtique pour désigner Gand). En 1981, Dirk Cornelis entre dans la société.

Mais Vasedel, c’est tout d’abord une histoire familiale: celle de la famille Bernes qui, fin des années 1980, à la ferme des Trois Trèfles à Goronne (Vielsalm), commence à transformer du lait de ses chèvres et de ses vaches en fromages frais, pâte pressée ou non comme le Petit Galopin (vache), le Goronny (vache) ou le Pèlemont (chèvre). L’affaire se développe bien et, en 2015, elle est reprise par Dirk Cornelis et son épouse.

Quatre ans plus tard, Vasedel quitte Vielsalm pour une toute nouvelle fromagerie sur le parc d’activités économiques des Cheras à Houffalize.

L’entreprise vise une croissance annuelle de 10% de son chiffre d’affaires, qui se monte aujourd’hui à 1,4 million d’euros malgré un sérieux ralentissement de sa production à cause de la crise sanitaire.

Vasedel occupe sept personnes à la production et à la vente.

L’entreprise continue également à concevoir continuellement de nouveaux produits.

Sa gamme s’étend du beurre et maquées, jusqu’aux fromages frais de chèvre, de vache et de brebis. La production n’est pas écoulée au détail mais en gros. Essentiellement dans la grande distribution, les crémeries, la restauration, etc.

La société, très pointilleuse sur la notion de «produits locaux», de «travail artisanal», vend la moitié de sa production fromagère à l’export, aidée par sa maison mère gantoise.

www.vasedel.com