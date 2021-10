Les 24H Moto les 4 et 5 juin 2022 à Spa-Francorchamps

Alors que les travaux ont débuté en bord de piste de manière à pouvoir accueillir dès l’année prochaine les épreuves motos sur le plus beau circuit du monde, une première date «deux roues» est officiellement inscrite au calendrier de la saison 2022. C’est officiel, les «24H SPA EWC Motos» se dérouleront les 4 et 5 juin prochains marquant ainsi le retour du Championnat du Monde d’Endurance. On se rappellera que les 24 Heures de Liège en avaient été l’épreuve phare entre 1973 et 2003.

«C’est avec une grande fierté que nous accueillerons le très attendu retour d’une course de 24 heures motos à Spa-Francorchamps au sein d’un calendrier qui compte d’autres circuits non moins légendaires», a souligné Melchior Wathelet, le Président du Conseil d’administration du circuit ardennais. «Une date d’autant plus symbolique que nous fêtons depuis août notre centenaire et que la première course qui s’est tenue sur le circuit était réservée aux motos.»