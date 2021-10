Hong Kong: des bus, des avions et des croisières à destination de… nulle part pour échapper au confinement strict

Face au confinement strict imposé à Hong Kong en raison de l’épidémie de coronavirus, les habitants qui ne peuvent pas se permettre de quitter le territoire peuvent, par exemple, passer des heures dans un bus bloqué intentionnellement dans le trafic.

C’est le constat insolite de la reporter de CNN Lilit Marcus, qui raconte ses périples sur le site Internet de la chaîne américaine.

Là où beaucoup de pays d’Asie du sud-est et du Pacifique ont lâché la pression face à l’épidémie, en acceptant certains risques, Hong Kong, territoire indépendant au sud de la Chine, n’a pas fait tomber sa forteresse face au Covid. Et cela depuis plus de 18 mois déjà…

S’ils veulent voyager, les 7,5 millions habitants de la ville sont obligés de respecter une quarantaine de 7 à 14 jours, même s’ils sont vaccinés, lorsqu’ils reviennent de Chine continentale ou de Macao. Ça peut grimper jusqu’à 21 jours s’ils reviennent de Taiwan ou de tout autre pays tiers.

Beaucoup d’entre eux ne peuvent se le permettre, autant financièrement (il y a des hôtels réservés à la quarantaine) que moralement.

Combler l’ennui

Le problème, c’est que le territoire n’est pas bien vaste. Les habitants ont donc rapidement fait le tour des activités touristiques.

Pour se rappeler du temps avant l’apparition du Covid, des tours insolites sont donc proposés.

Ainsi, un itinéraire en bus est proposé pour ceux qui souhaitent simplement avoir le privilège de… dormir. Un trajet de six heures, avec des arrêts pour aller à la toilette, qui passent par les quelques points d’intérêt de Hong Kong.

Le même concept existe pour les avions: la compagnie low cost Hong Kong Express propose un vol de 1h15 autour du territoire. Et aussi pour les croisières, avec des séjours de 2 à 3 nuits… sans destination.

Ce ne sont pas les moyens les plus accessibles financièrement, et pas les meilleurs non plus d’un point de vue écologique. Mais ces formules sont parvenues à séduire des milliers de Hongkongais en quête d’évasion.