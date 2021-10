Covid: le journaliste qui a pris la «photo qui a choqué tout un pays» raconte son histoire

En juillet 2020, le journaliste Joshua Irwandi avait fait polémique après avoir pris en photo d’un patient décédé du Covid dans un hôpital indonésien. Il raconte son histoire.

«La photo qui a choqué tout un pays». C’est ainsi que le magazine National Geographic avait nommé l’image prise par le journaliste Joshua Irwandi dans un hôpital indonésien. On y voit un le corps d’un homme décédé du Covid-19, entièrement enveloppé dans du plastique et imbibé de désinfectant. La photo avait fait grand bruit en Indonésie.

Dans ce pays d’Asie, les patients décédés dans les hôpitaux du Covid sont enveloppés dans trois couches de plastique puis désinfectés neuf fois. C’est une obligation imposée par le ministère indonésien de la Santé. Un processus nécessaire, encore aujourd’hui, pour arrêter la propagation du virus.

Le journaliste avait alors pris une photo de ce processus dans le cadre d’un article sur le coût humain du Covid-19 dans le pays. Il y évoquait le manque d’intervention du gouvernement indonésien dans la lutte contre le coronavirus, le président qualifiant même le virus de «grosse grippe».

«Le chaos complet»

«C’était le chaos complet», se souvient Joshua Irwandi. «Il a fallu des semaines aux gens pour obtenir les résultats de leurs tests. Les infirmières devaient utiliser des imperméables et du ruban adhésif comme matériel de protection. Ils ont été traités comme des parias, certains ont même été expulsés de chez eux. Les gens ont menti sur leurs symptômes», explique-t-il.

La photographie de Irwandi est rapidement devenue virale dans le pays, mais pas dans le bon sens du terme. Le journaliste a essuyé de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux, sa crédibilité a été remise en cause, des détails de sa vie privée ont été divulgués. Un chanteur populaire l’a même accusé d’avoir truqué sa photo. Irwandi a été traité d’«esclave de l’Organisation mondiale de la santé». Une situation rendue impossible pour le journaliste, qui a dû se cacher afin de ne pas attiser davantage de critiques.

Plus d’un an plus tard, il revient sur cette période avec des sentiments mitigés. Sa photo a été récompensée à plusieurs reprises, mais reste pourtant l’objet de polémiques en Indonésie.«Je pensais qu’on était tous dans le même bateau, qu’on se soutiendrait. Que nous ferions tout pour éviter de nouvelles épidémies, pour soutenir les malades. Mais nous ne sommes devenus que plus polarisés. Je trouve ça terrifiant».

Pour Irwandi, le problème se situe dans la fausse information qui a découlé de sa photo. «Nous devons lutter non seulement contre les personnes qui tentent de nier la réalité, mais aussi contre les médias sociaux. Une bataille avec un algorithme qui permet aux gens de vivre dans leur propre réalité», en a-t-il conclu.