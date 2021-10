Covid: qui sont les 40.000 contaminés du mois d’octobre?

Les infections au coronavirus grimpent en Belgique. Depuis le 1er octobre plus de 40.000 contaminations ont été détectées. Plongée dans les dernières données.

Le dernier bilan de Sciensano, l’institut de santé publique, laisse apparaître les craintes exprimées la semaine dernière par le virologue Steven Van Gucht: l’augmentation des contaminations s’accélère. Le Covid-19 refait son trou.

La moyenne des infections détectées dans notre pays est repassée au-dessus des 3000 par jour. Dans le détail, on observe même une première journée à plus de 4000 cas, le 15 octobre dernier, un nombre qu’on n’avait plus vu depuis le 3 mai 2021.

Les chiffres des derniers jours sont toujours provisoires, mais déjà le bond de la semaine écoulée est très net. Quelque 40.644 personnes positives au Covid-19 ont été détectées ce mois-ci.

Le nombre de tests effectués par jour n’a pas réellement évolué, tournant autour des 45.000 depuis la rentrée de septembre. En revanche, les tests reviennent plus souvent positifs et taux de positivité grimpe lentement. Il s’établissait entre 4 et 5% au début du mois d’octobre, et dépasse aujourd’hui les 7%.

Dans les groupes d’âge plutôt jeunes

Les trois groupes d’âge les plus représentés parmi les 40.000 cas du mois d’octobre sont les 10-19 ans (7154 infections), les 30-39 ans (6364 infections) et les 40-49 ans (6118 infections).

Si on fait le ratio selon la taille des groupes d’âge, les 10-19 sont toujours en tête (54 cas par tranche de 10.000 personnes), suivi par les 0-9 ans (46/10.000) et les 30-39 ans (42/10.000) complètent le podium.

Plus de cas en Flandre, mais la Wallonie proportionnellement plus touchée

À l’échelle des régions, 18.031 infections ont été enregistrées en Flandre, 15.089 en Wallonie et 6755 à Bruxelles.

Un cran plus bas, dans les provinces et sans compter Bruxelles, Liège (5747 infections) arrive devant Anvers (5618) et le Brabant flamand (4155).

Ici aussi, si on ramène les chiffres à l’échelle de la population, le classement est bouleversé. Le Brabant wallon est le plus touché proportionnellement (près de 60 contaminations par tranche de 10.000 habitants), devant Liège (52/10.000) et le Luxembourg (50/10.000). Bruxelles viendrait s’insérer sur la deuxième marche du podium (55/10.000).

Les chiffres actuels n’ont pas de quoi inquiéter Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19. «Je pense qu’on aura une vaguelette, une de plus, par rapport à ce qui est clinique et que l’augmentation des cas continuera à être dissociée des hospitalisations», affirmait-il, ce mardi matin, sur DH Radio.

Le prochain Comité de concertation, prévu le 29 octobre prochain, devra en tout cas rester attentif à l’évolution des indicateurs avant de faire le point sur la situation sanitaire et les mesures pour y faire face.