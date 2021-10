Illusions perdues, Copshop, Annette, Un monde, etc.: les 11 sorties cinéma de ce mercredi 20 octobre

Balzac, un bonnet de bain, une cour d’école ou encore Michael Myers: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 20 octobre. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire, mais bien de les lire.

Illusions perdues

Drame de Xavier Giannoli. Avec Benjamin Voisin, Cécile de France et Vincent Lacoste. Durée: 2 h 30.

Ce que ça raconte

Lucien, jeune poète ambitieux, quitte sa province pour Paris. Il se heurte alors au monde du profit qui explose en cette seconde moitié du XIXe siècle.

Ce qu’on en pense

Une adaptation aussi enivrante que cynique du roman de Balzac. En plus, ça résonne avec notre époque, toujours en proie aux mêmes dérives.

Annette

Comédie musicale de Leos Carax. Avec Adam Driver et Marion Cotillard. Durée: 2 h 20.

Ce que ça raconte

À Los Angeles, Henry, humoriste de stand-up provocateur et Ann, chanteuse d’opéra à succès, forment un couple star. Surpris par cette union, le public tressaille, il regarde.

Ce qu’on en pense

À la fois très sentimental et féroce, le film tangue sans que le spectateur ne sache où se poser. Il manque quelque chose qui lierait le tout et emporterait dans la danse, mais il y a tout de même des instants géniaux, et quelque chose qui reste… du cinéma.

Un monde

Drame de Laura Wandel. Avec Maya Vanderbeque, Günter Duret et Karim Leklou. Durée: 1 h 13.

Ce que ça raconte

Nora entre chez les «grands», à l’école primaire. Mais constate que son frère Abel, qui devait la guider dans cette «jungle», est victime de harcèlement. Que faire?

Ce qu’on en pense

Un film émouvant, qui place la caméra à hauteur de gosse pour mieux saisir la violence de l’école. Mais aussi l’incroyable capacité de résilience des enfants. Un premier film. Et un grand, d’ailleurs.

Copshop

Film d’action de Joe Carnahan. Avec Gerard Butler et Frank Grillo. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Le commissariat d’une petite ville américaine se transforme en boucherie quand un escroc se retrouve enfermé dans la cellule voisine d’un tueur à gages.

Ce qu’on en pense

Une bonne grosse histoire de baston qui ne demande rien au cerveau, ça fait parfois du bien. De là à se déplacer jusqu’au cinéma pour voir ça…

Le trésor du Petit Nicolas

Comédie de Julien Rappeneau. Avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve et Audrey Lamy. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Quand le papa de Nicolas lui annonce qu’ils vont déménager à l’autre bout de la France, c’est la panique. Avec ses copains les Invincibles, ils partent en quête d’un trésor pour sauver la situation.

Ce qu’on en pense

Les aventures du petit Nicolas, c’est gentil comme tout mais ça a fort vieilli pour plaire aux enfants nés après 1950.

Le peuple loup

Film d’animation de Tomm Moore et Ross Stewart. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

Une jeune apprentie chasseuse se rend en Irlande avec son père pour chasser la dernière meute de loups. Mais elle découvre que la vraie menace n’est pas celle qu’elle croit.

Ce qu’on en pense

Après sa sortie sur la plateforme d’Apple, cette magnifique aventure pour toute la famille sort sur grand écran et ça serait trop bête de s’en priver.

Tout nous sourit

Comédie de Melissa Drigeard. Avec Stéphane De Groodt et Elsa Zylberstein. Durée: 1 h 41.

Ce que ça raconte

Audrey et Jérôme se trompent mutuellement. Ils le découvrent un week-end quand ils décident tous les deux d’emmener leur amant dans leur maison de campagne.

Ce qu’on en pense

Une comédie qui n’en a que le nom, trop occupée qu’elle est à vouloir nous donner une leçon de vie.

Ron débloque

Film d’animation de Jean-Philippe Vine, Sarah Smit & Octavio Rodriguez. Durée: 1 h 46.

Ce que ça raconte

L’histoire de Barney, un écolier maladroit, et de son nouveau B-Bot, un «ami-appareil» robotique qui marche et parle. Du moins à première vue…

Ce qu’on en pense

Une touchante histoire d’amitié à l’ère des réseaux sociaux, mais en voulant trop surfer sur notre monde connecté, elle ne reste qu’à moitié inspirée.

Halloween Kills

Film d’horreur de David Gordon Green. Avec Jamie Lee Curtis et Judy Greer. Durée: 1 h 45.

Ce que ça raconte

Le tueur Michael Myers revient hanter les nuits de Laurie Strode. Car, oui, il a survécu au piège de l’incendie du précédent volet.

Ce qu’on en pense

On pousse le bouchon toujours plus loin, quitte à rendre le tueur au masque grotesque. Une suite fort peu inspirée.

Billie Holiday, une affaire d’État

Biopic dramatique de Lee Daniels. Avec Andra Day, Trevante Rhodes et Leslie Jordan. Durée: 2 h 10.

Ce que ça raconte

Dans l’Amérique ségrégationniste, la chanson anti-lynchage de Billie Holiday dérange le gouvernement. Ne pouvant pas l’arrêter pour une chanson, le FBI essaye de coincer la chanteuse via son addiction à l’héroïne…

Ce qu’on en pense

Le scénario bavard s’éparpille, mais la performance d’Andra Day en Billie Holiday est incontournable.

Chasser les dragons

Documentaire d’Alexandra Kandy Longuet. Durée: 1 h 00.

Chasser les dragons - Trailer from Dérives asbl on Vimeo.

Ce que ça raconte

Un docu qui a filmé les coulisses du «centre de shoot» de Liège, qui permettait (il est provisoirement fermé en attendant le renouvellement de sa convention) aux toxicomanes de se livrer à leurs addictions sans danger.

Ce qu’on en pense

S’inscrivant dans la philosophie de l’endroit, le film ne juge personne. Beau et désespérant à la fois.