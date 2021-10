Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Le Forem prépare les prochaines étapes d’un accompagnement des demandeurs d’emploi qu’il veut plus moderne et donc efficace. BELGA

1. Tourisme wallon en 2030: culture, nature et un internet fluide

Les bureaux de consultance ont bouclé leurs rapports sur le tourisme en Wallonie. Où terroir wallon devra rimer avec connexion.

+ LIRE ICI | Tourisme wallon en 2030 : culture, nature et un internet fluide

2. Comment les gros clubs de foot amateur esquivent le CST

Ils sont passés de CST obligatoire pour tout le monde en outdoor, à pas de CST du tout. Mais avec quelques comptes d’apothicaire…

+ LIRE ICI | Comment les gros clubs de foot amateur esquivent le CST

3. Le Forem, coach pour l’emploi plus moderne

Le Forem prépare les prochaines étapes d’un accompagnement des demandeurs d’emploi qu’il veut plus moderne et donc efficace.

+ LIRE ICI | Le Forem, coach pour l’emploi plus moderne

4. Le caillou catho dans la chaussure de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Par deux fois déjà, la Cour constitutionnelle a donné raison au réseau libre qui s’estimait lésé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Jamais deux sans trois?

+ LIRE ICI | Le caillou catho dans la chaussure de la Fédération Wallonie-Bruxelles

5. Les pêcheurs de crevettes de Coxyde offrent un chèque aux sinistrés

Les pêcheurs de crevettes de Coxyde ont offert un chèque de 3 000€ à Wanze. Pour aider les victimes des inondations.

+ LIRE ICI | Les pêcheurs de crevettes de Coxyde offrent un chèque aux sinistrés

6. Mats Rits: «Oui, je pense aux Diables rouges»

Après un été mitigé, où il s’est retrouvé sur le banc, Mats Rits revit avec les Blauw en Zwart, où il est redevenu un pion essentiel.

+ LIRE ICI | Mats Rits : « Oui, je pense aux Diables rouges »

7. Quelle sera la stratégie de reconversion pour la centrale de Tihange?

Le gouvernement wallon avait confié le plan de reconversion de Tihange à une Delivery Unit. Caroline Cassart a questionné le ministre Borsus.

+ LIRE ICI | Quelle sera la stratégie de reconversion pour la centrale de Tihange ?

8. Geoffrey donne une deuxième vie à toutes sortes de chaises et de fauteuils

Avec Mobili’Art, Geoffrey Herzet propose du mobilier de seconde main vintage et écologique.

+ LIRE ICI | Geoffrey donne une deuxième vie à toutes sortes de chaises et de fauteuils

9. Documentaire: les enfants de 1996 racontent

Un documentaire exceptionnel et pas voyeuriste pour un sou donne, ce soir sur La Trois, la parole à ceux qui étaient enfants et adolescents en 1996. Fort et interpellant.

+ LIRE ICI | Les enfants de 1996 racontent

10. Hygie Flow: sport, alimentation et évasion

Après Chromo +, Sarah Gloire lance le concept Hygie Flow, soit des journées et courts séjours autour du sport et de la nature.

+ LIRE ICI | Hygie Flow : sport, alimentation et évasion