Six cents nouvelles résidences seront construites au SHAPE d’ici 2026

Les instances du SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe – Grand Quartier général des puissances alliées en Europe) à Casteau (Mons) ont inauguré mardi, en présence des ministres belges des Finances et de la Défense, Vincent van Peteghem et Ludivine Dedonder, les premières nouvelles résidences du «SHAPE Village».

Le «Village» est destiné au personnel militaire et aux civils de diverses nationalités travaillant pour l’OTAN. Le SPF Finances est responsable de la gestion des logements de la base SHAPE, qui est installé à Casteau depuis 1967. Il est chargé de l’entretien, de la location, de la construction et de la reconstruction des bâtiments. Trois cents nouvelles maisons et 300 nouveaux appartements seront ainsi construits à l’horizon 2026, en trois phases, en remplacement graduel des logements existants et vieillissants. Ces logements avaient été construits à la hâte en 1967. Les travaux des nouveaux logements ont débuté en 2020.

Le coût global du projet est de quelque 136 500 000 euros tvac financé par l’État belge. Ce coût de reconstruction doit être récupéré en moins de 15 ans de location, les 600 logements neufs produisant un revenu locatif annuel de quelque 9 500 000 euros tvac.

