Chantier prévu à Ganshoren: les avenues De Brouckère et Goedefroy seront entièrement refaites dès l’été 2022

1083/0: «Rien n’est fait pour décourager le trafic de transit»

Le projet des instances communales fait réagir le collectif citoyen ganshorenois 1083/0. «Le projet manque de vision et d’ambition. Les trottoirs seront rétrécis drastiquement par rapport à la situation existante, les pistes cyclables proposées sont sous-dimensionnées également, il n’y a aucune forme de priorisation pour les transports en commun», déplore Arne Smeets, membre du collectif. «Rien n’est fait non plus pour décourager le trafic de transit: 10.000 véhicules motorisés circulent sur cet axe quotidiennement, c’est une aberration. Ce projet ne mérite pas de permis en l’état», assène l’organisation 1083/0.