150 manifestants pour rappeler «que la loi s’applique aussi à Seneffe»

La CSC a mené une action pour dénoncer les conditions de travail au sein de l’administration communale.

C’est une scène plutôt inhabituelle à Seneffe, où une vague verte d’environ 150 personnes s’est réunie sur fond de heavy metal devant la salle communale de la place de Penne d’Agenais lundi soir. La raison d’une telle agitation? La CSC qui a mené une action syndicale avant le conseil communal pour sensibiliser ses élus aux conditions de travail des agents communaux et pour dénoncer une concertation sociale qui patine, selon le syndicat chrétien.

«Nous revendiquons depuis des années qu’il y ait une implémentation du règlement de travail conformément à la législation, que les travailleurs soient respectés tant au niveau de l’organisation du travail qu’au niveau pécuniaire. On essaye de négocier une prime de fin d’année et toute une série de choses pour les travailleurs et la bourgmestre a toujours une excuse pour ne pas implémenter les choses correctement», s’insurge Serge De Prez, secrétaire régional de la CSC Mons-Centre.

Cette concertation visant à établir un nouveau règlement de travail respectant la législation traine depuis 4 ans et la coupe est pleine pour le syndicat. «La CSC a déposé une plainte auprès du SPF Emploi et auprès du ministre de tutelle. On a eu un écho positif du SPF Emploi qui a clairement donné un PV d’avertissement avec une mise en demeure. La bourgmestre s’assoit dessus, donc on vient manifester pour que les choses changent.»

Et de dénoncer des horaires de travail «6 à 7 jours sur 7 sans repos compensatoire, ce qui est parfaitement illégal. Toute une série de choses sont faites de manière illégale et vont à l’encontre du bien-être des travailleurs.» Pour la CSC, le départ de membres de la ligne hiérarchique ayant quitté l’administration illustre le mal-être dans l’administration: «sauf erreur de notre part, on a pu assister (en 6 ans) au départ de 3 directeurs généraux et de 3 responsables du Service juridique», a rappelé Serge De Prez devant l’assemblée du conseil.

Un travail fait «en profondeur» selon la bourgmestre

Et de «rappeler que la loi s’applique également à Seneffe. Si ça ne suffit pas, on recommencera avec deux fois plus de monde.» Dans son cahier de revendications, la CSC demande, outre la révision en profondeur du règlement de travail, une prime de fin d’année «juste», une prime de télétravail, l’augmentation du chèque repas, la révision des horaires «en conformité avec les différentes législations», l’instauration d’une politique de bien-être pour éviter le turn-over, l’organisation d’examens («les réserves de nomination sont presque vides») et un plan d’apurement des heures supplémentaires.

La bourgmestre Bénédicte Poll, sans s’étendre en détail sur ces revendications, a indiqué «ne pas pouvoir accepter» certaines remarques, comme celle l’accusant d’organiser des «thérapies familiales» plutôt que de réelles négociations. «Le travail a été fait en profondeur. Un texte finalisé a été proposé en juin et nous avons suspendu le travail pour intégrer vos remarques», a-t-elle répondu, assurant avoir «toujours été une personne de dialogue», rappelant consacrer une réunion par semaine sur les statuts depuis le mois de septembre et que l’absence de la directrice générale «pour raison médicale est la seule raison pour laquelle nous n’avons pas pu finaliser les discussions.»

Qui aboutiront d’ici la fin de l’année? La CSC y veillera.

U.P.