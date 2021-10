Suspendu deux ans pour raisons administratives, Hervé Hubeaux va interjeter appel

L’Andennais Hervé Hubeaux a été sanctionné pour des manquements à ses obligations de «whereabouts». Le boxeur ira en appel.

Le poids lourd belge et champion de Belgique Hervé Hubeaux (29 ans, 33 victoires, dont 14 par K.O., 3 défaites) a été suspendu deux ans par l’Organisation Nationale antidopage (ONAD).

Le boxeur andennais n’a pas été convaincu de dopage, mais est sanctionné pour trois manquements à ses obligations de localisation en un an, en 2021. Hervé ne conteste pas la faute, et son entourage non plus, mais ira tout de même en appel, dans l’espoir d’obtenir une réduction de peine, eu égard à des circonstances atténuantes.

Celui qu’on surnomme «Double Hache» a en effet déménagé d’Andenne à Louvain-la-Neuve, et n’était donc pas présent à sa précédente adresse lors du premier contrôle. Il n’a pas non plus pu prendre connaissance de cette visite mentionnée dans le courrier déposé ce jour-là dans son… ancienne boîte aux lettres, d’où le deuxième manquement.

Il était par ailleurs en vacances en Guadeloupe lors du troisième contrôle. Mais il a été contrôlé négatif le 16 septembre, soit le lendemain de son retour en Belgique le 15, ainsi qu’en atteste un document officiel de l’ONAD, que l’agence Belga a pu consulter. «Hervé a été contrôlé au moins trente fois dans sa carrière, explique son manager Alain Vanackère. Et jamais il n’a été positif.»

L’affaire est à présent dans les mains d’un avocat chargé de faire appel au nom du boxeur, et de plaider en vue d’obtenir une réduction de peine, sachant que le boxeur suspendu pour raisons administratives, n’est nullement accusé de s’être dopé, mais coupable de trois manquements à ses obligations de localisation.

Hervé Hubeaux est devenu champion de Belgique en battant Jack Mulowayi, Gant d’Or 2021 et champion WBC Continental asiatique, aux points, le 4 mai 2019. Le combat s’était déroulé au Dôme de Charleroi.