Covid: la Flandre augmente le nombre de ‘contact tracers’ face à la remontée des infections

La Flandre va prévoir davantage de ‘contact tracers’ alors que le nombre d’infections au Covid-19 y augmente, rapporte la radio VRT. L’information a été confirmée par le porte-parole de l’agence sanitaire flamande, Joris Moonens.

«Il a en effet été décidé d’augmenter la capacité maximale de 400 à 500 opérateurs téléphoniques», a précisé Joris Moonens à Belga.

Ces employés appellent par téléphone les personnes qui ont été testées positives au coronavirus pour déterminer avec qui elles ont été contact.

Comme le nombre de contaminations connaît une remontée en Flandre, si bien que ces ‘contact tracers’ doivent joindre davantage de personnes.

«Les enquêteurs sur les contacts font tout ce qu’ils peuvent pour téléphoner à autant de personnes que possible et aussi vite que se peut, et donnent la priorité aux personnes infectées et aux personnes à haut risque qui ont été en contact avec ces dernières».