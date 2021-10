Le chantier démarre place Marie Janson à Saint-Gilles: 5 choses à savoir sur ce nouveau parc urbain

La place Marie Janson entame sa mue à Saint-Gilles. Cette place adjacente au Parvis, au centre névralgique de la commune, va devenir un parc. Voici 5 choses à savoir.

C’est un projet qui risque de changer la vie du centre névralgique de Saint-Gilles. Et aussi de chambouler sa tranquillité dès le lancement du chantier ce 25 octobre 2021. La place Marie Janson entame sa mue.

Tout doit être terminé à l’été sur ces 14.000m2. On passe en revue les grands axes de cette rénovation avec l’échevin des Contrats de Quartier Willem Stevens (one.brussels). Qui promet que les commerçants et horecas du bas de la place devraient pouvoir y déployer étalages et terrasses dès le printemps 2022.

Willem Stevens promet que, «sauf graves contretemps dus à la météo», les commerces, horecas et ambulants pourront se redéployer terrasses et échoppes «dès le printemps 2022». ÉdA – Julien RENSONNET

1 Place plus verte

La diagonale traversante reste marquée par la limite entre zone de gazon, côté rue de Moscou, et pavée côté Victoire. ÉdA – Julien RENSONNET

«La première ambition est de déminéraliser la place. Les pavés, dont 2 tiers sont réutilisés, sont remplacés par du gazon et des friches favorisant l’infiltration des eaux de pluie. La zone d’herbe se concentre côté rue de Moscou. Des dalles perméables sont implantées côté rue de la Victoire, suivant la diagonale traversante qui est majoritairement empruntée aujourd’hui par les piétons. Elles laissent pousser la verdure mais sont confortables pour la marche, les poussettes, les personnes à mobilité réduite. Pour ces dernières, des cheminements en béton dur permettent la traversée entre rues de Moscou et de la Victoire».

Parallèlement à la rue Hôtel des Monnaies, des traversées de béton permettent la circulation des PMR et poussettes. Studio Paola Vigano – VVV – Commune de Saint-Gilles

«17 arbres malades, repérés après analyse phytosanitaire, sont abattus. Mais on en replantera 64 au total. Globalement, le nouvel espace vert renforce la liaison verte entre le parc Paulus, la place Marie Janson et le parc de la Porte de Hal».

2 Fonctions multiples

Le terrain est marqué multisport. Dans le bas est installée une fontaine à jets d’eau. Le gazon s’implante côté rue de Moscou où des jeux et pistes de pétanque sont installés. ÉdA – Julien RENSONNET

«Le terrain de sport est maintenu dans le haut. Le marquage est multisport. Un espace basket adjacent est ajouté. Un gradin sépare ces équipements de la rue. Dans le haut toujours, une aire pour chien est créée, importante demande du quartier. Côté rue de Moscou sont créés des terrains de pétanque. Des jeux et modules en bois pour enfants sont implantés. Ils ne sont pas localisés en un seul espace mais parsemés. De nombreux bancs permettent la détente au pied des arbres».

De nombreux bancs permettent la détente. Un espace canin est créé. Des pistes de pétanque s’implantent côté rue de Moscou. Studio Paola Vigano – VVV – Commune de Saint-Gilles

«Le marché est relocalisé dans le bas, parallèle à la rue Jourdan. Son espace, délimité d’un long banc, sera couvert des pavés plus rougeâtres récupérés sur la place. À côté, une fontaine est installée comme sur la place Bethléem, où elle a beaucoup de succès auprès des enfants».

3 Mobilité revue

100 places de stationnement disparaissent. Un plateau est créé rue Hôtel des Monnaies à la traversée vers l’École Nouvelle et le parc Paulus pour la sécuriser. Les rues de Rome et Louis Coenen changent de sens de circulation. ÉdA – Julien RENSONNET

«Nous profitons du Contrat de Quartier Parvis Morichar pour revoir le carrefour dans le haut de la place, entre les rues Hôtel des Monnaies, de Moscou et de Rome. L’idée est de sécuriser la traversée piétonne vers le parc Paulus et l’École Nouvelle. Le passage est surélevé à hauteur des feux pour ralentir la circulation et le stationnement supprimé. Une nouvelle boucle de circulation est créée: la rue de Rome change de sens comme la rue Louis Coenen. La rue de Moscou est réservée aux utilisateurs du parking privé de 100 places qui s’y trouve. La rue Jourdan sera d’évacuation des maraîchers depuis le parvis vers rue de la Victoire».

Les ambulants sont évacués dans le sens Parvis-Jourdan. L’accès à la rue de Moscou est limité grâce à des cartes magnétiques. La rue de Rome change de sens. Le passage vers le parc Paulus et l’École Nouvelle est sécurisé. Des box vélos sont ajoutés sur la rue de Moscou. Studio Paola Vigano – VVV – Commune de Saint-Gilles

«Globalement, 100 places de stationnement sont supprimées et 90 places vélos sécurisées ajoutées. Les rues sont piétonnes: seuls les riverains et commerçants autorisés pour les livraisons y ont accès via carte magnétique. Nous discutons avec Interparking pour donner un accès préférentiel aux riverains dans le parking public Porte de Hal, désormais rebaptisé “Parvis-Porte de Hal”».

4 Les bâtiments

Le vestige de l’ancien Hôtel des Monnaies, aujourd’hui utilisé par le service de remédiation scolaire, se verra doté d’un kiosque. La cabine haute tension, dans le bas, est maintenue et dotée de toilettes et d’un parking vélo. ÉdA – Julien RENSONNET

«Le vestige de l’ancien Hôtel des Monnaies, dans le haut, est maintenu. On y adossera un kiosque, orienté sur la zone de sport et le parc. Dans le bas, côté rue de la Victoire, le bâtiment de brique de la cabine haute tension doit être conservé. On y ajoute un bâtiment fermé qui comprend un parking vélo géré par parking.brussels et des toilettes publiques. Ce qui sera un vrai test pour Saint-Gilles car nous n’avons aucune expérience dans la gestion de sanitaires».

Un auvent polyvalent est posé côté parvis. Studio Paola Vigano – VVV – Commune de Saint-Gilles

«Enfin, un auvent polyvalent est posé côté parvis. Il est léger, assez haut, sans bloquer la perspective. Il n’y a pas d’horeca prévu car il est déjà très présent: nous voulions renforcer d’autres fonctions».

5 Phasage et budget

Un phasage en 4 étapes jusqu’à l’été 2022. Restera à planter. Studio Paola Vigano – VVV – Commune de Saint-Gilles

Le budget de ce chantier est de 4 millions d’euros. Il est obtenu via la Région dans le cadre du Contrat de Quartier Durable Parvis-Morichar et bénéficie aussi de subsides de Beliris et Bruxelles Mobilité. Le chantier est prévu jusqu’à l’été 2022 en 4 phases. 1, automne-hiver 2021, côté rue Jourdan. 2, hiver 2021-printemps 2022, côté rue de la Victoire. 3, automne 2021-été 2022, côté rue de Moscou et rue Hôtel des Monnaies. 4, printemps-été 2022, plateau sécurisé rue Hôtel des Monnaies. Restera à replanter les 64 nouveaux arbres à l’automne 2022.