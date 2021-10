Le bilan Covid ce mardi confirme la forte hausse: on repasse au-dessus des 3.000 cas par jour (+46%)

L’augmentation annoncée se confirme. Et cela vaut aussi pour les hospitalisations.

Il y a dix jours encore, le centre de crise affirmait que la situation était «relativement stable». Puis, vendredi, le virologue Steven Van Gucht de Sciensano a mis en garde: les contaminations vont augmenter.

Cela se confirme dans le bilan de l’Institut de Santé publique ce mardi matin. Ainsi, entre le 9 et le 15 octobre, une moyenne de 3.010 personnes ont été contaminées chaque jour par le Covid-19. Il s’agit d’un chiffre plus vu depuis mai et d’une hausse de 46% par rapport à la semaine précédente.

Entre le 12 et le 18 octobre, 73,3 admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont également été enregistrées, en augmentation de 29% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 914 personnes infectées sont hospitalisées (+23%), dont 229 traitées en soins intensifs (-7%), là où on était repassé sous les 200 il y a 10 jours.

Du 9 au 15 octobre, près de 11 personnes (10,7) sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, en augmentation de 14% par rapport à la période de sept jours précédente. Le bilan s’élève désormais à 25.780 décès depuis le début de la pandémie en Belgique.

Quelque 48.400 tests en moyenne ont par ailleurs été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 6,4%.

Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,21.