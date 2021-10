Clément: «City est l’une des deux meilleures équipes du monde»

Bruges aborde cette rencontre avec 4 points au compteur, un de plus que Manchester City (3 points) Photo News

Le Club Bruges affronte Manchester City mardi dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des Champions. «C’est l’une des deux meilleures équipes du monde avec le Bayern Munich en ce moment», a confié l’entraîneur brugeois Philippe Clement lundi en conférence de presse.

Bruges aborde cette rencontre avec 4 points au compteur, après son partage 1-1 contre le Paris Saint-Germain et sa victoire 1-2 à Leipzig, ce qui lui vaut de devancer City (3 points) au classement du groupe. «Nous avons réussi de très belles prestations, désormais beaucoup de gens savent que Bruges peut faire des prestations de ce niveau. Nous essayerons de répéter cela demain, mais City c’est un cran encore plus haut que le PSG je pense.»

Pour obtenir quelque chose mardi, Clement sait que son équipe devra être «super efficace». «Nous n’aurons pas 20 opportunités», prévient Clement. L’entraîneur brugeois sent que son équipe est «prête pour un nouvel exploit. Il y a beaucoup d’envie, mais il faut être réaliste. Nous sommes dans une autre dynamique qu’en championnat ou en Coupe de Belgique, où nous sommes toujours favoris. Les grandes stars sont en face. Nous croyons dans nos qualités, tout est possible dans chaque match. Mais la qualité ainsi que les circonstances doivent être là.»

Séduisant contre le PSG, Bruges a aussi montré deux facettes à Leipzig. «Nous avions eu beaucoup le ballon en première période, et pas beaucoup en seconde. Dans ce groupe, il y a la qualité pour aborder les matches de différentes manières et pouvoir engranger un résultat. La qualité dans le groupe permet de s’adapter à différents styles», se réjouit Clement.

Mardi, Clement rencontrera un collègue qu’il admire, Pep Guardiola. «J’aime sa manière de faire jouer les équipes. Et il a réussi cela dans différents clubs, dans différents pays. C’est un style dominant, avec beaucoup de mouvement. Cela me parle. Même si d’autres entraîneurs ont gagné avec des styles différents. Cela me plairait de parler avec lui d’une série de choses, mais pas avant un match de Ligue des Champions», a souri Clement.

Concernant le bon début de campagne européenne dans un groupe difficile, Clement estime qu’une force de son effectif est que «tout le monde à Bruges croit que tout est possible».

L’entraîneur a sélectionné un groupe de 21 joueurs dont sont absents Matej Mitrovic et Wesley.