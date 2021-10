Sécheresse extrême en Europe

Un peu partout, les arbres meurent de soif et ne jouent plus leur rôle de capteurs de CO2. tvntv

La sécheresse s’installe en Europe. Décryptage d’un phénomène inquiétant, en partie lié à nos pratiques agroalimentaires.

Après trois années marquées par un climat exceptionnellement chaud, le dessèchement du sol de plusieurs pays européens s’accélère et l’eau vient dangereusement à manquer.

En Roumanie et dans le sud de l’Espagne, des lacs s’assèchent et des déserts apparaissent.

Dans les régions méditerranéennes, la saison des feux de forêt s’allonge de plusieurs mois, et le nord du continent - la Suède notamment – n’est plus épargnée par cet inquiétant phénomène. Les forêts se dessèchent et les arbres sont malades. Surtout les épicéas et les hêtres. Mais aucune essence n’est vraiment épargnée. Un cercle vicieux: la chaleur entraîne la sécheresse, qui entraîne encore plus de chaleur. Les arbres ne jouent plus leur rôle de capteur de CO2, le tueur de climat produit par l’homme.

Avec le changement climatique, les modèles mathématiques avaient prévu un tel niveau de sécheresse autour de 2040-2045. Certainement pas aussi tôt.

Mais le réchauffement climatique n’est pas le seul en cause. Cette catastrophe, nous l’avons nous-mêmes amplifiée par nos pratiques agroalimentaires. Des erreurs de gestion des milieux naturels et surtout par la destruction des sols. Ou des aberrations comme la «mer de plastique» en Andalousie, qui s’étend sur des centaines de kilomètres et consomme quotidiennement des quantités astronomiques de litres d’eau.

Un enjeu majeur

Analysant les causes de cette catastrophe annoncée, ce documentaire met au jour la responsabilité de l’agriculture intensive et s’interroge sur l’efficacité du Pacte vert et des subventions européennes pour la protection de l’environnement.

Au travers des éclairages de militants et de scientifiques sur le terrain en France, en Allemagne, en Espagne et en Roumanie, ce film dresse un bilan très préoccupant de la situation climatique en Europe.

Des constats qui ne vous feront pas passer la soirée dans la joie et la bonne humeur. Mais heureusement, ce film présente aussi quelques pistes prometteuses – comme le développement de la résistance des plantes à la chaleur, et en particulier des vignes – pour y remédier.

