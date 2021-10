Éoliennes: nouvelle enquête publique

Eneco a décidé d’introduire un recours contre la décision de la Région de refuser le permis pour 4 éoliennes. Le promoteur relance une enquête publique avec un complément à l’étude d’incidences.

À Clavier, cinq promoteurs éoliens se disputent le territoire. Et il faut bien s’accrocher pour s’y retrouver dans l’avancement de chaque dossier. Il y a de quoi en perdre son latin…

Cette fois, c’est la société Eneco qui relance une enquête publique dans le cadre de sa demande de permis pour un parc éolien de quatre mâts (2 à Clavier, 1 à Havelange, 1 à Somme-Leuze). Il s’agit en effet d’apporter un complément à l’étude d’incidences sur l’environnement alors que la demande de permis est sous le coup d’un recours, introduit par le promoteur contre la décision de la Région wallonne de refuser d’octroyer le permis.

Pour répondre aux critiques

«Qu’on s’entende bien sur cette enquête publique: il ne s’agit pas d’une nouvelle demande de permis. Le projet est toujours bien le même et la demande de permis est toujours en cours. Mais bien d’un complément d’information concernant l’étude d’incidences, explique Nicolas Kinnaer, chargé de projet chez Eneco. Ces nouvelles informations concernent des points qui ont fait l’objet de remarques-critiques au terme de la dernière enquête publique: évaluation de l’impact lié aux aléas des inondations et analyse de co-visibilité avec les projets éoliens à proximité. Nous tenions à repréciser ces points, ce qui impose au niveau légal une nouvelle enquête publique. Les deux ministres disposeront ainsi de tous les éléments pour prendre leur décision. Nous voulons maximiser nos chances et être le plus complet possible.»

Ce nouveau document soumis à enquête publique est consultable à la Commune du 21 octobre au 21 novembre et peut faire l’objet de remarques/réclamations des citoyens.

Pour rappel, la demande de permis du parc éolien, situé au sud du village de Bois-et-Borsu, a été introduite en février 2021 et a reçu un refus de la Région wallonne en août 2021. «La Région a mis en avant deux motivations: la question de l’intégration au paysage et l’impact sur le patrimoine, poursuit le chargé de projet. Nous avons décidé d’introduire un recours car nous avons estimé sur base de l’analyse de nos avocats, que ce projet tenait la route. Nous respectons les lignes de force de paysage. Et la grande majorité des avis consultatifs rendus dans le cadre de la demande de permis sont positifs.»

Une éolienne sera citoyenne

Le promoteur espère être entendu par les ministres concernés, Willy Borsus (aménagement du territoire) et Céline Tellier (environnement) qui vont devoir se prononcer. «La réponse devrait tomber en février-mars 2022», conclut Eneco.

À noter aussi que le parc Eneco disposera d’une éolienne citoyenne. via la coopérative namuroise Émissions Zéro. «La coopérative a d’ailleurs elle aussi introduit un recours contre la Région.»

Et les autres projets? Elicio recalé Et les autres projets éoliens sur Clavier? Il y a du nouveau du côté d’Elicio (5 mâts sur Ouffet et Clavier) qui voit son recours contre la décision de la Région wallonne de refuser le permis ne pas aboutir positivement. La décision vient de tomber. Les deux Communes concernées viennent de recevoir le courrier des ministres Tellier et Borsus. «Le recours a été jugé recevable mais n’a pas abouti. Le refus de permis est donc confirmé», résume le mayeur de Clavier. Pour la députée-bourgmestre d’Ouffet, Caroline Cassart, ce n’est pas une surprise et elle s’en réjouit. «Les deux ministres ont motivé leur décision sur base des arguments avancés par la Région: paysage dénaturé et problème d’aménagement du territoire. Nous sommes satisfaits car la Commune avait toujours émis un avis réservé, voire défavorable sur ce projet qui a été déposé… quatre fois! Oui au mix énergétique mais quand c’est un bon dossier. Ici, ce n’est pas le cas et les enquêtes, avis et analyses l’ont démontré.» Reste à savoir si le promoteur éolien introduira un recours au Conseil d’état, ultime levier à activer. Le dossier Vortex (7 mâts à Clavier), lui, s’enlise et revient à la case départ. Le promoteur, au regard des avis défavorables rendus, a préféré ne pas attendre la décision du fonctionnaire délégué de la Région pour l’octroi du permis. «Il a demandé d’arrêter l’instruction du dossier», note Philippe Dubois. Vortex va donc relancer un nouveau dossier incluant des modifications. «C’est reparti pour un tour», indique le mayeur de Clavier Du côté du projet Aspiravi (8 mâts à Clavier, Havelange et Somme-Leuze), la Commune assure ne plus avoir de nouvelle depuis l’étude de faisabilité. «Aucun dossier n’a été déposé à ce jour», assure la Commune de Clavier. Quant à la société Engie-Electrabel, elle pourrait bien vouloir étendre son parc éolien de Tinlot, ce qui signifierait s’installer à Clavier aussi. «C’est ce qu’on entend dans les couloirs, confie Philippe Dubois, même si rien n’est officiel.Le parc éolien de Tinlot est implanté de telle manière qu’il n’y a qu’une possibilité d’extension, vers Clavier, qui se trouve à 200 mètres.»