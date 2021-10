De Bruyne avant la visite de Manchester City à Bruges: «Je ne sais pas comment je serai reçu»

Kevin De Bruyne a vécu des expériences très contrastées au stade Jan Breydel.

Revenir au stade Jan Breydel, ce n’est pas qu’un bon souvenir pour Kevin De Bruyne. Tous les supporters brugeois et genkois se souviennent de sa démonstration, il y a tout juste dix ans. Il avait inscrit un triplé, permettant à son équipe de s’imposer 4-5. «Je me souviens de ce triplé, j’étais encore assez jeune, a-t-il commenté durant la conférence de presse virtuelle organisée depuis Manchester. Ce match partait dans tous les sens. On a mené au score, eux aussi. Puis on a égalisé et on s’est finalement imposés. C’était une rencontre très intense, tout le monde était épuisé à la fin. Pour moi, c’était fabuleux de planter ces trois buts et surtout de prendre les trois points.»

Il n’avait pas été traumatisé par son premier déplacement au Club Bruges, où il avait reçu son deuxième avertissement… dès la 20e minute de jeu. «Cette rouge, elle n’était absolument pas méritée. Il faut être honnête. La deuxième jaune était totalement exagérée.» Ce qui n’avait pas empêché les Limbourgeois de repartir avec un partage (2-2).

Comment sera-t-il reçu par le public flandrien, ce mardi soir? Ses performances avec les Diables rouges sont appréciées et sa cote de popularité est haute. «C’est chouette de revenir en Belgique, ça fait longtemps. En fait, c’est la première fois que je reviens depuis que j’ai quitté Genk. En dehors des matchs de l’équipe nationale, évidemment. Je ne sais pas comment les supporters vont m’accueillir. Cela donne encore une dimension plus spéciale à ce match.»