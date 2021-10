8 mandats d’arrêt délivrés à l’issue de perquisitions menées à Mons et à Soignies

D’importantes sommes d’argent et quantité de drogues ont été saisies.

C’est ce que l’on peut qualifier de belle prise! Les 14 et 15 octobre dernier, les équipes des Services Enquête et Recherche des Zones de Police Mons-Quévy et Haute-Senne ont perquisitionné le Centre-Ville de Mons et de Soignies après plusieurs mois d’enquête.

Ces perquisitions ont abouti à la saisie de plus de 125 00 euros, de 2,5 kilos de cannabis, de 5 grammes de cocaïne, de 311 pilules d’ecstasy, de 380 grammes de speed, de 239 grammes de kétamine, d’autres objets liés au trafic de stupéfiants à savoir 15 téléphones portables, deux cyclomoteurs, une voiture et une trottinette électrique ainsi que d’une arme à feu, d’une arme blanche (taser) et d’une fausse carte d’identité française.

In fine, 14 mandats de perquisition ont été délivrés dans le cadre de cette opération liée aux stupéfiants. Dix personnes ont également été arrêtées, dont 8 placées sous mandat et 2 libérées sous conditions. Pour mener à bien ces perquisitions, les Zones de Police Mons-Quévy et Haute-Senne ont été renforcées des Unités d’Appui Spécialisé de la Zone de Police de Châtelet, des équipes DELTA de la Zone de Police Boraine, d’une équipe Intervention de la Zone de Police de Belœil ainsi que de maitres-chiens de la Police Fédérale.

Un travail de collaboration qui a clairement porté ses fruits.

E. Brl.