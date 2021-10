Voici le plus beau cliché météo de 2021

Serge Zaka, un chasseur d’orage français, a remporté le titre de «photo météo de l’année». Son cliché «La foudre d’une tempête isolée sur la baie de Cannes» a immortalisé «l’un des plus beaux éclairs», selon son heureux auteur.

Il aura suffi d’un clic au bon moment pour que Serge Zaka, agrométéorologue et chasseur d’orage français, devienne le coup de foudre du public. Ce dernier lui a décerné le titre de «photo météo de l’année» lors du plus prestigieux concours de photos météo du monde.

Puissante et paisible à la fois, «La foudre d’une tempête isolée sur la baie de Cannes» immortalise un coup de tonnerre venant fracassé l’espace d’un instant le calme relatif d’une nuit en bord de mer. Le cliché a été pris le 4 août 2020 depuis Théoule-sur-Mer, en face de Cannes.

Sur Twitter, Serge Zaka a partagé son émotion. «Après 16 ans de chasse, 16 ans de passion, j’ai l’honneur, au bord des larmes, de vous annoncer que ma photo a été élue plus belle photo météo du monde.»

Après 16 ans de chasse, 16 ans de passion, j'ai l'honneur, au bord des larmes, de vous annoncer que ma photo a été élue :

- plus belle photo météo du monde (public)

- 3ème plus belle d'après les juges.

Merci pour votre soutien !https://t.co/WaReXkcmPl#WPotY @accuweather @RMetS pic.twitter.com/pprixbL1Jr — Dr. Serge Zaka (Dr. Zarge) (@SergeZaka) October 16, 2021

L’un des plus beaux

L’auteur est revenue sur l’histoire de sa photographie auprès du HuffPost. «Je n’avais pas regardé les prévisions ce soir-là. Mon coéquipier Dorian, avec qui je chasse depuis 15 ans, m’a dit qu’il y aurait de l’orage à Cannes», avant de poursuivre: «Il y avait un potentiel très intéressant: le ciel était dégagé, l’air était pur, il n’y avait pas de brume, il y avait les étoiles et la pleine lune. La pleine lune est très importante parce qu’elle éclaire la structure nuageuse.»

Au bout de six heures d’attente, la patience paie pour le photographe et son coéquipier. L’orage se forme enfin, la séance photo peut commencer. «L’éclair qu’on a eu est l’un des plus beaux. Ça s’appelle un extra-nuageux, un éclair qui sort du haut de l’orage, qui vient taper en extérieur et qui ne passe pas par les précipitations. Il n’est pas masqué par la pluie, il est très clair, détaille le passionné. C’était les conditions parfaites», se souvient Serge Zaka dans les colonnes du HuffPost.