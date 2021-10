Facebook prévoit de créer 10.000 emplois en Europe pour construire le «métavers»

Le géant américain des réseaux sociaux Facebook prévoit d’embaucher 10.000 personnes d’ici à cinq ans en Europe pour travailler sur le «métavers», considéré par les autres géants du web et du jeu vidéo comme le prochain grand saut technologique dans l’évolution d’Internet.

«Cet investissement est un vote de confiance dans la force de l’industrie technologique européenne et le potentiel des talents technologiques européens» ont indiqué dans un article de blog le Britannique Nick Clegg et l’Espagnol Javier Olivan, deux des plus hauts responsables du groupe qui compte aujourd’hui plus de 63.000 salariés.

Aucun détail précis n’est donné sur les pays où seront localisés les futurs emplois, ni sur le type d’emploi concerné, mais Facebook dit avoir besoin en priorité «d’ingénieurs hautement spécialisés».