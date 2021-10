VIDÉO | «Le Meilleur Pâtissier» : une candidate jette son gâteau à la poubelle et se fait éliminer

Pour ce deuxième épisode de la 10ème édition du Meilleur Pâtissier, une candidate en particulier a retenu l'attention du jury et des téléspectateurs à la suite d'un événement surréaliste.

Dans le dernier épisode de l’émission Le Meilleur Pâtissier, diffusé lundi sur RTL, la candidate Margaux a provoqué la stupeur chez le jury. La raison ? La dernière épreuve de la soirée, l'épreuve créative, a été marquée par un incident. En effet, alors que les 14 candidats encore en lice devaient réaliser un gâteau gourmand avec l'animal de la ferme qui les représente le mieux, Margaux, une coiffeuse de 27 ans, a décidé de se lancer dans la représentation d'un chat avec un décor en chantilly et pâte à sucre au sommet. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu pour la candidate.

« Quand j’ai enlevé mon cercle, le gâteau est tombé. Et comme je suis quelqu’un d’impulsif, je me suis énervée, je l’ai jeté. Je ne voyais pas la solution pour le réparer. Donc voilà je n’ai plus de gâteau », a expliqué Margaux devant les caméras. Une explication qui n'a pas satisfait le jury, choqué de cet acte impulsif et sans retour. « Tu as préféré jeter ton gâteau à la poubelle que nous le présenter. Tu ne nous donnes pas la chance d’en discuter », a déploré Cyril Lignac. Même consternation du côté de Christelle Brua, la cheffe pâtissière de l’Élysée et invitée du jour. « J’ai parfois comme toi des moments de stress. Mais dans un concours, j’ai toujours présenté les plats et tout donné jusqu’au bout », a-t-elle déclaré devant la candidate.

Pour Mercotte, la candidate aurait dû mieux gérer son impulsivité. « Il y en a eu des gâteaux loupés. Ce n'est pas grave. On loupe, on réussit le lendemain». Au final, la coiffeuse-pâtissière a été éliminée de la compétition puisque le règlement du concours télévisé indique que le fait de ne pas présenter de gâteau est éliminatoire.

Alexandre a convaincu sur les goûts

Alexandre, le candidat belge de cette saison, a proposé cette semaine des préparations aux goûts qui ont convaincu le jury. Pour la première épreuve de cette semaine champêtre, les candidats devaient réaliser une épreuve en trompe l’oeil sur le thème de l’oeuf. Alexandre a choisi de proposer une représentation d’un œuf poché avec une mousse coco et un insert mangue passion, une association qui a complètement convaincu Cyrile Lignac et Mercotte. Le visuel a par contre posé question à cause du moule peu approprié utilisé par le candidat belge. « C’est très beau, mais de l’extérieur ça ne ressemble pas à un œuf », a estimé Mercotte.

Les candidats ont également pu découvrir la première épreuve de Mercotte, un gateau sur le thème du miel nommé le « Bzz bzz ». Le candidat Belge terminera troisième de cette épreuve grâce à une exécution minutieuse de la recette de Mercotte et démontre pour la première fois ses talents de technicien.

Pour la dernière épreuve de l’émission, l’épreuve créative sur le thème des animaux de la ferme, Alexandre a misé sur l’humour en représentant des petits cochons sur un gateau au chocolat imitant une mare de boue. A son habitude, Alexandre a profité de cette épreuve pour réchauffer l’ambiance de la tente entre chansons de Johnny Hallyday et nouvelles imitations de François Damiens.

Le débrief de Mich

Chaque semaine, Alexandre, surnommé Mich, nous fait son débriefing personnel de l’épisode diffusé. Le déroulement du tournage, les moments forts de chaque émission, Mich vous dis tout !

L’Avenir.net : Mich, lors de ce deuxième épisode, tu as proposé au jury un trompe l’oeil d’oeuf qui n’avait pas tellement une forme d’oeuf…

Alexandre : Oui c’est vrai que le choix du moule n’était pas judicieux… A recommencer, je ferais différement (rires). Par contre, je suis fier d’avoir fait apprécier la noix de coco à Mercotte, elle qui n’aime pas spécialement ce goût en général.

Tu as terminé l’épreuve technique en troisième position sur les 14 participants, ce qui est déjà un très bon résultat. Est-ce que tu aurais pu convoiter la première place ?

J’aurais pu, mais j’ai commis certaines petites erreurs qui justifient mon classement. Le gateau de Jérôme, qui a obtenu la première place, était vraiment magnifique. C’était mérité et je suis très heureux pour lui.

Qu’as-tu pensé de la réaction de Margaux, qui lui a d’ailleurs coûté sa place dans le concours ?

Son geste de mettre son gateau à la poubelle est évidemment regrettable, mais je pense qu’il y a certains facteurs à prendre en compte comme la fatigue et la pression énorme que subissent les candidats. Je peux comprendre son geste et sa frustration, même si ce n’était évidemment pas la solution. Je comprends aussi la décision du jury de l’éliminer du concours mais je reste désolé pour elle...

