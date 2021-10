Intoxication au dioxyde de soufre sur le site Prayon: plusieurs travailleurs touchés

Ce lundi à 10h50, un incident s’est produit sur le site Prayon d’Engis. Plusieurs travailleurs externes ont été intoxiqués au dioxyde de soufre.

Malheureux incident ce matin sur le site engissois de Prayon: plusieurs travailleurs externes ont inhalé du dioxyde de soufre. «Les victimes ont tout de suite été prises en charge par les services de secours, informe Corine Petry, responsable communication. D’après les premières informations que nous avons reçues, leur état de santé n’est pas préoccupant mais nous en saurons plus dans les prochaines heures.» La cause de l’incident n’est pas encore connue mais on sait qu’il est survenu à 10 h 50 lors d’une intervention dans le cadre des arrêts de maintenance.

Active dans la chimie des phosphates, l’entreprise est classée Seveso en raison de l’ammoniac (NH3) et de l’anhydride sulfureux (SO2) que son personnel est amené à stocker. «Nos équipes sont évidemment entraînées pour tout type d’intervention comme toute entreprise chimique. La sécurité est primordiale dans notre secteur. Nous devons régulièrement arrêter les machines pour les entretiens», ajoute Corine Petry. C.Vi

Plus d’informations dans le courant de la journée