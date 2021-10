Mouscron: Saika, un chien de 13 semaines, est dans un bien triste état

À seulement 13 semaines, cette boule de poils a déjà vécu le pire. Malgré les nombreux soins, son état est toujours dans un état critique.

Malgré tout l'amour et tous les soins que l'association Silence Animal de Mouscron lui apporte, l'état de cette petite boule de poils s'aggrave. «Saika est actuellement hospitalisée à l'université de Gand. Elle a été opérée pour la pose d'une sonde gastrique afin de l'alimenter 6 fois par jour», indique Dehlia Vandendriessche, responsable de l'ASBL. « Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Saika a attrapé une grave infection de l'estomac car sa sonde a bougé. Elle a également une infection dans le sang. Elle est dans un triste état et tout cela à 13 semaines de vie. Cette nuit, nous avons reçu un coup de téléphone qui n'annonçait rien de bon. À force de vomir, Saika a attrapé une grave infection des poumons, elle est donc sous oxygène pour une pneumonie. »

À 10 semaines, elle pesait moins de 2 kilos

Depuis sa naissance, la chance ne sourit pas à cette petite Amercian Staff. Achetée par un jeune couple ne sachant plus l'assumer, Saika est arrivée au sein de l'ASBL, non pucée, non vaccinée et dans un état cadavérique. «Ses propriétaires n'étant plus capables de la soigner, nous avons la petite Saika sous notre aile. Pesant que plus ou moins deux kilos, elle en aurait dû faire huit kilos de plus et rejetait tout ce qu'elle mangeait » Certes, des milliers d'euros sont de nouveau mis en jeu mais nous ne pouvons en aucun cas laisser mourir Saika. Ce qui m'horripile, ce sont les prétendus éleveurs qui vendent des chiots à 4 semaines et malades. Certaines personnes comme moi, doivent réparer leurs erreurs avait déclaré Dehlia.

Face aux conseils du vétérinaire, les membres de l'association devaient penser à l'euthanasie ou se rendre à Gand afin que Saika soit opérée. Ni une ni deux, les membres de l'association ont tout fait pour accompagner l'animal. «Aujourd'hui encore, ils se battent pour que cette chienne reçoive le bonheur dont elle mérite», conclut Dehlia Vandendriessche, responsable de l'ASBL Silence Animal. L'équipe de l'association fait donc appel à la solidarité et espère de tout cœur pouvoir sauver Saika.