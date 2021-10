Mons continue à capitaliser sur 2015

Plutôt discrète en début de mandature, la culture se réaffirme dans la Cité du Doudou.

Va-t-il falloir remplacer les panneaux de signalisation qui annoncent aux entrées de la commune: «Mons, la culture est ici»? Nous posions la question il y a trois ans, lorsque la nouvelle majorité PS-Écolo emmenée par Nicolas Martin présentait son premier budget. À l’évidence, la culture n’occupait plus un rôle aussi central que sous l’ère Di Rupo. Un choix assumé par le nouveau bourgmestre qui déclarait: «La culture n’est pas l’alpha et l’oméga de la politique à Mons.»

Trois ans plus tard, les panneaux de signalisation vont sans doute être remplacés. La Ville vient de changer d’identité visuelle. Mais force est de constater que la culture occupe toujours une place importante à Mons. En quelques jours à peine, un projet de reconversion a été présenté pour la Maison Folie et l’acquisition de cellules pour les artistes locaux a été annoncée dans la rue d’Havré. La Biennale bat son plein, tandis que les autorités montoises font le forcing auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pérenniser l’avenir de la Fondation Mons 2025. Les fresques urbaines se multiplient dans le centre-ville et les villages. Des créateurs s’installent dans l’axe de la gare. Le BAM enchaîne les grandes expositions. Spectacles et autres manifestations ponctuent le calendrier.

La culture est toujours là, à Mons. Parmi les priorités que s’est fixées le collège dès le début de la mandature, il y a en effet la redynamisation du centre-ville et le renforcement de la cohésion sociale. Et la culture est bien un levier sur lequel s’appuie la majorité pastèque pour atteindre ces objectifs. La culture est toujours là, mais la tonalité est différente.

«Mons reste la capitale culturelle de Wallonie, mais il faut que cette réalité se vive au quotidien, pour les acteurs de terrain, pour les habitants et pour les visiteurs. Cette réalité n’était pas suffisamment mise en lumière avant, pendant et après Mons 2015. Et je ne m’en suis jamais caché, notamment auprès d’Yves Vasseur, commissaire général de Mons 2015», explique Nicolas Martin.

Évidemment, la nouvelle majorité peut capitaliser sur Mons 2015. Les subsides ont plu sur la Cité du Doudou pour ériger de nouveaux musées et rendre la ville plus attrayante. Ces efforts-là ne doivent plus être consentis et le collège peut se permettre de tripler les montants dédiés aux voiries. Ce n’est pas le seul aspect. Ainsi, lorsque la Maison Folie cherche à se réinventer, Nicolas Martin explique: « Il y a une maturité qui se dégage de tout ça. Nous pouvons capitaliser sur les réussites et les échecs d’opérateurs culturels qui sont là depuis un certain temps.»

Et c’est ce qui se met en place à Mons. Pas de montants astronomiques dans les budgets pour planter des sculptures d’artistes dans la «hype». Mais des projets qui se multiplient, en apparence plus modestes, en pratique sans doute plus utiles. Le nouveau collège tend ainsi à faire sortir la culture de ses murs pour aller à la rencontre du grand public. Il aspire aussi à offrir des espaces aux artistes locaux, pas toujours à leur place dans la capitale culturelle européenne. Il pousse aux synergies entre les acteurs de terrain et les institutions. Ainsi, s’il tourne le dos à Mons 2015, c’est seulement pour être porté par son souffle tout en réorientant le cap. De la redynamisation du centre-ville au renforcement de la cohésion sociale en passant par le développement du tourisme, l’avenir proche dira si la direction choisie était la bonne.

