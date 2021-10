Studio Brussels dans le viseur des héritiers de Michael Jackson

Il n’y a qu’un seul «King of Pop», estiment les héritiers de Michael Jackson. All Access/Reporters

La VRT a reçu une lettre «signée par beaucoup d’avocats» lui enjoignant de ne plus utiliser le nom «King of Pop» comme nom d’une émission de Studio Brussels.

Le seul et l’unique «King of Pop» («roi de la pop»), c’est Michael Jackson. C’est en tout cas l’avis des héritiers du chanteur de «Thriller». Et l’utilisation de ce titre pour l’émission du même nom de Studio Brussels ne leur a pas plu, explique le Nieuwsblad.

La radio de la VRT a reçu une lettre pour exiger que le nom «King of Pop» ne soit plus utilisé par Studio Brussels. «La lettre explique qu’on ne peut pas utiliser ce nom juste comme ça. Nous ne savions même pas que “King of Pop” était une marque protégée. En soi, c’est cool qu’ils sachent que nous existons, mais c’est un peu idiot qu’ils en fassent tout un plat», a déclaré le présentateur de l’émission, Stijn Van de Voorde.

«King of Pop», l’émission, existe depuis 3 saisons. Diffusé le dimanche matin, ce quiz musical met en compétition des personnes connues et inconnues qui tentent de devenir le «roi de la pop».

«C’est amusant qu’ils n’aient découvert cela que maintenant», explique Stijn Van de Voorde. «Je pense qu’ils passent leurs journées à chercher des moyens de poursuivre les gens en justice et de gagner de l’argent. C’est très américain.»

Le service juridique de la VRT examine l’affaire mais le nom de l’émission sera probablement modifié. L’émission est peu coûteuse et «ce serait stupide si nous devions payer de l’argent» pour utiliser le nom, conclut le présentateur.