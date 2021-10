Coupe du monde de cyclocross: Eli Iserbyt remporte la 3e manche à Iowa City et renforce sa première place

Eli Isberyt a remporté la 3e manche de la Coupe du monde de cyclo-cross à Iowa City aux Etats-Unis dimanche. Le champion d’Europe 2020 en profite pour renforcer sa première place au classement général.

Au bout du 3e tour, quatre hommes s’étaient isolés en tête de la course avec Quinten Hermans, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et Lars van der Haar. Les quatre hommes de tête étaient ensuite rejoints par Toon Aerts.

Dans le septième tour, Quinten Hermans devait laisser filer ses compagnons de tête après une chute sur les obstacles. Dans le 8e tour, Eli Iserbyt passait à l’attaque et prenait seul la tête de la course. Le coureur de Pauwels Sauces-Bingoal résistait au retour de Lars van der Haar pour décrocher son 2e succès cette saison en Coupe du monde.

Van der Haar terminait 2e à 11 secondes d’Iserbyt et Michael Vanthourenhout complétait le podium à 31 secondes du vainqueur. Toon Aerts et Quinten Hermans terminaient respectivement 4e et 5e à 42 et 53 secondes d’Iserbyt.

Au classement général de la Coupe du monde, Eli Iserbyt conforte sa première place avec 110 points. Quinten Hermans suit avec 86 points, Michael Vanthourenhout est 3e avec 80 points.

La quatrième des 16 manches de la Coupe du monde est prévue le dimanche 24 octobre à Zonhoven.

Eli Iserbyt tire un bilan positif de son triptyque américain

«Je savais que Waterloo et Iowa City pouvaient me convenir», a réagi Iserbyt. «Fayetteville est un nouveau cross. Je me sentais bien mais Quinten Hermans était le plus fort. Sans sa chute ce dimanche, cela aurait sans doute été compliqué pour moi. Il me fait forte impression. Lars van der Haar m’a finalement compliqué les choses. Je l’ai laissé un peu revenir pour repartir à fond derrière. J’ai bien géré mes efforts.»

Après ses trois premières manches américaines de la Coupe du monde, Iserbyt sera rapidement de retour en Belgique avec la manche du Superprestige de Ruddervoorde samedi et la 4e manche de la Coupe du monde à Zonhoven dimanche.

«C’est un peu dommage de devoir quitter les Etats-Unis car je me sens bien ici et tout est organisé de manière très professionnelle», a-t-il ajouté. «La météo était très chaude ici et cela a parfois compliqué les choses. Je peux assez bien supporter la chaleur, mais aujourd’hui c’était un peu juste. Je peux être satisfait de ma campagne américaine.»