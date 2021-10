PHOTOS | Binche – Namur: Pas de deuxième victoire d’affilée pour Patris

À Binche, l’Union Namur s’est inclinée sur un score arsenal qui reflète particulièrement bien le manque cruel d’occasions de part et d’autre du terrain. Si les Hennuyers ont tout de même pu transformer un essai, Namur n’y est jamais parvenu.

Le match des Merles de cet après-midi est à oublier rapidement. Dans le contenu, il n’y a eu que trop peu à se mettre sous la dent. Et quand l’adversaire ne se montre guère plus dangereux, c’est finalement au «moins mauvais» qu’il revient de prendre le dessus. Binche s’impose 1-0… et c’est tout ce que l’on retiendra. Pas de deuxième victoire d’affilée pour Jérôme Patris à la tête des Namurois.

