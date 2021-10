Fille au pair, loin de chez elle

Un couple bien sous tout rapport accueille une jeune fille au pair. Mais sous les apparences, le passé a laissé des marques douloureuses.

Guillaume (Marc Lavoine) forme avec Victoire (Marine Delterme) un couple charmant: parents de deux enfants, ils vivent à Amsterdam dans une grande maison. Mais sous les apparences paisibles, le couple garde une part d’ombre. Lorsque Morgane, jeune étudiante de 19 ans, arrive dans la famille pour devenir la nounou des enfants, elle apprend que leur précédente fille au pair a disparu dans d’étranges circonstances… Marine Delterme incarne cette mère de famille rongée par la culpabilité de cette disparition. «C’est un thriller imparable extrêmement bien écrit, explique la comédienne à nos confrères de TF1. Et on y parle des expatriés, un sujet rarement abordé. J’aimais l’idée de me glisser dans ce monde très fermé, à Amsterdam, dans un décorum vraiment excitant. Et puis, les personnages ont des facettes très ambivalentes. On est un peu comme dans un conte avec la jeune fille qui arrive dans la mauvaise maison. À l’image des films de Chabrol, derrière l’apparence lisse des milieux privilégiés, tout se craquelle et n’est pas aussi parfait que l’on peut le penser.»

De son côté, Marc Lavoine campe ce mari aimant, discret et entièrement dévoué à sa femme. «La fragilité des personnages m’a séduit dès la lecture du scénario, avoue-t-il. Guillaume aime profondément la femme qu’il a épousée et il lui est impossible de faire autrement que de la protéger. Elle fait partie de sa vie de façon inconditionnelle.»

«Une belle révélation»

Pour accompagner ce couple, on retrouve Lucie Fagedet dans le rôle de la nouvelle jeune fille au pair. «Une belle révélation, souligne Marc Lavoine. C’est une comédienne étonnante avec une vraie force intérieure.»

De son côté, Marine Delterme insiste sur la difficulté, tant pour la famille que pour la personne qui y débarque, d’instaurer un équilibre avec une jeune fille au pair. «Loin de leur pays et de leur langue d’origine, ces jeunes filles, qui endossent de grandes responsabilités malgré leur jeune âge, sont très isolées et peuvent être totalement perdues en cas de soucis. Dès son arrivée, Morgane est prise dans la lutte qui oppose Victoire et son ex-mari. On sent que leur séparation s’est extrêmement mal passée et leur relation mortifère imprègne toute la maison.»

TF1, 21.05